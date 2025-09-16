Bản tin 60s ngày 16/9/2025 gồm những nội dung sau:

Hiện trường vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong ở Hà Nội.

Sông Tô Lịch đẹp ngỡ ngàng sau khi được bổ cập thêm nguồn nước.

Ứng xử gây tranh cãi của quán trước vụ việc hạt nhãn trong bát bún riêu.

Truy nã hot girl “Ly Meo” trong chuyên án ma túy Tam Giác Vàng.

Hai vợ chồng tử vong bất thường trước cửa nhà ở phường An Phú.

FBI tìm thấy ADN và lời nhắn của nghi phạm trong vụ ám sát Charlie Kirk.

Tòa phúc thẩm bác đơn sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook của ông Trump.

Israel mở chiến dịch trên bộ tại thành phố Gaza, xung đột leo thang./.