Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản tiến vào kỷ nguyên mới

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 6/10, tại thủ đô Tokyo, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) đã tổ chức hội nghị ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2028.

Đây được coi là dấu mốc quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục phát triển, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Hội nghị được vinh dự đón tiếp Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Tham tán Thương mại Tạ Đức Minh, Trưởng Ban quản lý lao động Phan Tiến Hoàng, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Huỳnh Thúy Hạnh, cùng 9 thành viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2028 và đại diện các doanh nghiệp trực thuộc VJBA.

Được thành lập ngày 2/9/2013, VJBA đã không ngừng lớn mạnh mọi mặt và có số lượng hội viên cũng như quy mô hoạt động không ngừng tăng lên.

Hiện hiệp hội đã có 41 thành viên, tiến hành nhiều hoạt động thiết thực và đảm đương hiệu quả các nhiệm vụ, sứ mệnh của mình, được coi là chỗ dựa tin cậy cho các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đang kinh doanh tại Nhật Bản, đồng thời là cầu nối quan trọng của doanh nghiệp hai nước.

Điểm lại các hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ trước, Phó Chủ tịch thường trực Đinh Anh Minh cho biết trong nhiệm kỳ 2023-2025, Hiệp hội đã đẩy mạnh mở rộng mạng lưới khi kết nạp thêm 12 thành viên mới.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác song phương cũng như hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Hiệp hội đã quyên góp hơn 2 triệu yen hỗ trợ người dân Nhật Bản và Việt Nam bị ảnh hưởng do trận động đất trên bán đảo Noto, trao tặng hơn 300 triệu đồng hỗ trợ các địa phương miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng do bão Yagi và đồng hành với các hoạt động văn hóa cộng đồng tại Nhật Bản.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, VJBA xác định rõ phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, bao gồm phát triển các chương trình kết nối doanh nghiệp Việt-Nhật, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp hội viên, mở rộng hợp tác chiến lược với các cơ quan chức năng của Nhật Bản và Việt Nam, tăng cường hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và phát triển hội viên lên con số 100 trong năm 2026 thông qua các hoạt động truyền thông, kết nối và hỗ trợ thiết thực.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đánh giá cao vai trò, vị trí và kết quả hoạt động của VJBA trong thời gian qua và mong muốn hiệp hội tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới, cả về số lượng hội viên, quy mô và chất lượng hoạt động.

Đại sứ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hướng tới sự phát triển chung trong tương lai.

Đại diện Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2028, Chủ tịch VJBA Tống Thị Kim Giao - Giám đốc công ty Motiti Group - cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đưa hiệp hội không ngừng tiến lên với những thành công mới, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước./.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phát động ủng hộ thiệt hại do cơn bão số 10 Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản kêu gọi cộng đồng chung tay quyên góp hỗ trợ người dân thiệt hại do bão số 10, thể hiện tình cảm gắn bó, trách nhiệm, hướng về Tổ quốc.