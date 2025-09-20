Hiệp ước toàn cầu bảo vệ biển cả có hiệu lực từ năm 2026

Từ tháng 1/2026, Hiệp ước Liên hợp quốc về vùng biển quốc tế sẽ chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo vệ các hệ sinh thái biển.

Hiệp ước hướng tới mục tiêu bảo tồn các khu vực đa dạng sinh học nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia, vốn chiếm khoảng 60% diện tích đại dương.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết văn kiện này thiết lập các quy tắc ràng buộc nhằm bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên biển. Hiện chỉ khoảng 1% vùng biển quốc tế có biện pháp bảo vệ pháp lý.

Theo quy định, hiệp ước sẽ có hiệu lực sau 120 ngày, song đại diện Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên Mỹ dự báo phải tới năm 2028 hoặc 2029, những khu bảo tồn biển đầu tiên mới được thiết lập. Văn kiện cũng đưa ra cơ chế chia sẻ lợi ích từ các tài nguyên di truyền biển, một vấn đề then chốt trong quá trình đàm phán nhằm đảm bảo các nước đang phát triển không bị gạt ra ngoài lề trong thị trường tiềm năng này./.