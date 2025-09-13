Hiểu hơn về 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị qua 'Ký ức người trong cuộc’

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quảng Trị - vùng “đất lửa” anh hùng - đã chứng kiến biết bao đau thương, mất mát, hy sinh, nhưng cũng chính nơi đây đã tỏa sáng một biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Cuộc chiến đấu anh dũng trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (từ ngày 28/6-16/9/1972) đã góp phần tạo nên bước ngoặt lịch sử, tạo tiền đề để quân và dân ta mở Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, thực hiện trọn vẹn di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là Bắc-Nam sum họp một nhà, Tổ quốc Việt Nam thống nhất.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức biên tập, xuất bản lần thứ ba cuốn sách “Hồi ức Quảng Trị-Ký ức người trong cuộc" với mong muốn độc giả tiếp cận sâu sắc với những ký ức lịch sử quý giá.

Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Thái Bình phát biểu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm, giới thiệu cuốn sách.

Dự buổi tọa đàm có các cựu chiến binh từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 1972; đại diện gia đình nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhạc sỹ, nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy Kha - người sưu tầm, biên soạn cuốn sách; đại diện lãnh đạo, biên tập viên các đơn vị thuộc Nhà xuất bản cùng đông đảo bạn đọc yêu sách.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Thái Bình chia sẻ: "Những ai đã một lần được đặt chân đến Thành cổ Quảng Trị, chắc chắn sẽ có nhiều cung bậc của cảm xúc, sẽ thấy được giá trị của hòa bình, của độc lập và tự do, sẽ không bao giờ quên được những cảm xúc dâng trào, trầm lắng trong lòng khi đi qua cổng Thành cổ, khi đứng bên cầu Hiền Lương, bên dòng sông Thạch Hãn..."

Cuốn sách tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Nguyễn Thái Bình, trong những ngày qua, cùng với dư âm của bộ phim "Mưa đỏ", rất nhiều độc giả đã tha thiết muốn được đọc và sở hữu cuốn sách “Hồi ức Quảng Trị-Ký ức người trong cuộc”, đó là động lực để Nhà xuất bản tiếp tục xuất bản lần thứ ba cuốn sách.

Để giúp bạn đọc cảm nhận rõ hơn những câu chuyện trong sách, Nhà xuất bản tổ chức chương trình giao lưu, đối thoại với những nhân chứng lịch sử, trong đó có cựu chiến binh, người lính Giải phóng quân Đào Chí Thành - một trong hai nhân vật chính, cùng các đồng đội của ông từng trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ.

Các nhân chứng đã chia sẻ hành trình “Từ giảng đường ra chiến trường”, những ký ức vượt sông Thạch Hãn, những trang nhật ký viết vội giữa bom đạn và khát vọng trở lại giảng đường sau ngày đất nước hòa bình… Mỗi câu chuyện đều gây xúc động, chạm vào cảm xúc của những người dự chương trình, chuyển tải thông điệp “chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức cần được nhắc nhớ để không ai phải chịu cảnh chia lìa thêm một lần nào nữa."

Tọa đàm, giới thiệu sách “Hồi ức Quảng Trị-Ký ức người trong cuộc” đã tạo cơ hội để các đại biểu, những nhân chứng lịch sử cùng bạn đọc ôn lại một thời hoa lửa, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình và trách nhiệm giữ gìn độc lập, tự do của Tổ quốc tới thế hệ trẻ hôm nay./.

