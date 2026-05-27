Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan

Chiều 27/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến tỉnh Udon Thani, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan.
Ngay sau khi xuống sân bay quốc tế Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, dâng hương tri ân những người con ưu tú của dân tộc.
Sau sắp xếp, toàn tỉnh Lai Châu còn 42 cơ quan, đơn vị tổ chức cấp tỉnh; cấp xã có 38 xã, phường với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc được kiện toàn theo mô hình mới.
Phó Chủ tịch nước yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương dành sự quan tâm nhiều hơn đến trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò là trung tâm tham mưu chiến lược của Trung ương.
Thủ tướng đề nghị Đồng Tháp phải xác định mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của tỉnh.
Việt Nam kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tăng cường vai trò trong phòng ngừa xung đột, thúc đẩy đối thoại, bảo vệ dân thường và cải tổ theo hướng dân chủ, đại diện và hiệu quả hơn.
Sáng 27/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương dự hội nghị.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đến dâng hương, hoa tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc - nơi an nghỉ của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, một nhà nho yêu nước, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 27/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, giải ngân vốn đầu tư công...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. từ ngày 31/5 đến 1/6/2026.
Chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra những cơ hội mới, tạo động lực mới, xung lực mới, đưa quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam-Thái Lan lên một tầm mức cao hơn.
Học giả Thái Lan nhận định quan hệ Thái Lan-Việt Nam rất năng động và ngày càng trở nên chiến lược hơn, đặc biệt là trong 2 thập kỷ qua khi bối cảnh địa chính trị đối mặt những thách thức mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu khoa học cơ bản trong chiến lược phát triển bền vững đất nước, tạo nền tảng công nghệ và tri thức mới.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với các Bộ trưởng Algeria, Namibia về hợp tác kinh tế, đầu tư, năng lượng và các lĩnh vực khác, hướng tới phát triển bền vững.
Tại cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Cảnh sát Nam Phi Cassel Mathale, hai bên đã thảo luận nhiều giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao vai trò của Quốc hội Hoa Kỳ trong thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc nghị sỹ, đối thoại giữa các ủy ban chuyên môn.
Trong không khí xúc động, đoàn đã cùng ôn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là quãng thời gian Người sinh sống và làm việc tại Boston và New York.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác lập pháp phải chuyển mạnh từ “không quản được thì cấm” sang tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực phát triển.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1/6/2026 đến ngày 30/6/2026 theo chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy."
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, nhưng muốn vậy thì phải thực sự có tư duy đổi mới.
Ngày 26/5, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã tiếp Đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ, đây là Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ đầu tiên thăm Việt Nam trong năm 2026.
Chiều 26/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đến dâng hương, hoa tại khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và khu lưu niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn các nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là những cầu nối thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.
Chiều 26/5, Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung xây dựng lực lượng quân sự, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu khoa học cơ bản trong chiến lược phát triển, nâng cao năng lực tự chủ và cạnh tranh của Việt Nam.
Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực thực thi chính sách, hướng tới phát triển bền vững và hợp tác chiến lược.
Nhấn mạnh đổi mới tư duy phát triển là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng với Vĩnh Long hiện nay, Thủ tướng yêu cầu tỉnh thay đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính, phục vụ sang tư duy kiến tạo phát triển; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Bộ Chính trị ban hành nghị quyết chiến lược về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu bền vững.
Nghệ An tập trung hoàn thiện quy hoạch các xã vùng cao, biên giới để phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân và thu hẹp chênh lệch vùng miền.