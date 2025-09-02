Hồ Gươm rộn ràng khí thế chào đón bước chân đoàn diễu binh

Sau nghi lễ tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành tiến qua phố trung tâm Thủ đô, hướng về Hồ Gươm – biểu tượng văn hóa, lịch sử nghìn năm của Hà Nội.

Tại Hồ Gươm, khi những khối đầu tiên xuất hiện, không gian như vỡ òa trong những tràng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng nhạc quân hành rộn ràng. Khối nghi trượng rước Quốc kỳ trang nghiêm mở đầu, tiếp đến là đội hình quân đội, công an nhân dân, dân quân, du kích, tất cả đều bước đều tăm tắp, dứt khoát và đầy khí thế.

Những hàng ngũ chỉnh tề, những bước chân rền vang trên mặt đường không chỉ thể hiện tính kỷ luật và sức mạnh của lực lượng vũ trang, mà còn lan tỏa niềm tin, niềm kiêu hãnh tới đông đảo quần chúng đang dõi theo. Mỗi khối đi qua đều để lại dấu ấn mạnh mẽ, khắc họa một quân đội chính quy, hiện đại và một đất nước vững vàng, đoàn kết.

Dọc các tuyến phố ven Hồ Gươm, không khí hân hoan bao trùm. Người dân đồng loạt vẫy cờ, vỗ tay cổ vũ, hòa chung vào nhịp đi của đoàn quân. Những sắc đỏ rực rỡ của quốc kỳ, những gương mặt rạng ngời và những tiếng reo hò vang dội đã biến trung tâm Thủ đô thành biển người, thành một ngày hội lớn của dân tộc./.