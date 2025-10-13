Hỗ trợ người bệnh ung thư khó khăn bị thiệt hại sau cơn bão số 10, 11

Chiều 13/10, Quỹ Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện K tổ chức trao quà và hỗ trợ 235 triệu đồng cho 235 người bệnh ung thư hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng, thiệt hại bởi cơn bão số 10, 11 vừa qua.

Với người bệnh điều trị ung thư thêm cảnh gia đình chịu ảnh hưởng sau bão, khó khăn lại càng khó hơn nhiều lần. Tại Bệnh viện K, có 235 người bệnh đang điều trị đều thuộc hộ gia đình sinh sống tại các tỉnh thành chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa…

Tại cơ sở Điều trị ở Quán Sứ có 15 người bệnh được hỗ trợ; cơ sở 2 Tam Hiệp: 30 trường hợp; cơ sở Tân Triều: 190 trường hợp.

Trước đó, tại Giải chạy hành trình tiếp sức do Bệnh viện K phối hợp cùng các đơn vị tổ chức vào sáng 12/10, bệnh viện đã chung tay chia sẻ 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng sau bão.

Bệnh nhân Trần Ngọc Ch., 73 tuổi quê Thái Nguyên, đang điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại khoa Ngoại tiết niệu chia sẻ: “Gia đình tôi chịu ảnh hưởng nhiều sau mưa bão vừa qua, mưa lũ cây cối đổ hết, cả tầng một nhà tôi chìm trong biển nước, hư hỏng tất cả. Tôi điều trị ở viện lâu dài sẽ phải lo nhiều chi phí, nay nhà cửa hư hỏng hết, tôi càng lo, cũng nóng lòng để về.”

Bằng hành động thiết thực, Quỹ Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện K đã và đang dành sự quan tâm, chia sẻ tới người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang hứng chịu hậu quả sau ảnh hưởng 2 cơn bão số 10,11, người bệnh và gia đình sẽ cảm thấy an tâm, ấm lòng hơn, vượt qua giai đoạn khó khăn này./.

