Hoa hậu Quế Anh “lội ngược dòng” trước chung kết Miss Grand International 2024

Quế Anh trong trang phục dân tộc "Thảm xà cừ" trình diễn tại đêm bán kết. (Ảnh: BTC)

Trước thềm chung kết Miss Grand International 2024, Quế Anh liên tiếp đón nhận tin vui. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam có màn “lội ngược dòng” ấn tượng tại hạng mục Miss Popular Vote, chính thức vươn lên dẫn đầu danh sách các thí sinh được bình chọn nhiều nhất thông qua trang chủ cuộc thi. Nếu giữ vững phong độ, Quế Anh sẽ tiến thẳng vào top 10 chung cuộc.

Ngoài ra, nhờ sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ, trang phục “Thảm xà cừ” mà Quế Anh trình diễn ở đêm thi ngày 20/10 đã lọt vào Top 5 Trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất. Theo đó, thiết kế độc đáo của nhà thiết kế Nguyễn Ngọc Tứ chính thức góp mặt trong top 10 tranh giải Best National Costume năm nay.

Trước đó, Hoa hậu Quế Anh đã được gọi tên vào Top 10 Best In Swimsuit do khán giả bình chọn, lọt vào Top 14 phần thi Grand Voice Awards đồng thời có mặt trong Top 16 hạng mục Country's Power of The Year. Với sự đồng hành của khán giả, những nỗ lực không ngừng của Hoa hậu Quế Anh đã đạt được kết quả xứng đáng.

Trong đêm bán kết diễn ra ngày 22/10, Quế Anh tạo hiệu ứng tốt trên mạng xã hội. Cô nhận được nhiều phản hồi tích cực về kỹ năng trình diễn, thần thái tự tin và biết cách tạo điểm nhấn. Siêu mẫu Minh Tú, huấn luyện viên catwalk của Quế Anh cho biết hài lòng về sự thể hiện tiến bộ của người đẹp.

Trong khi đó, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, người tạo nên chiếc đầm dạ hội mang tên "Firegown" mà Quế Anh diện trong đêm bán kết cũng thể hiện niềm tự hào, đánh giá Quế Anh đã có màn trình diễn “cháy” và mượt mà.

Hoa hậu Quế Anh hiện đang tích cực tập luyện và chuẩn bị cho những màn trình diễn trong đêm cuối cùng của hành trình chinh chiến cuộc thi nhan sắc quốc tế. Tối ngày 25/10, chung kết Miss Grand International 2024 sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Sau phần trình diễn ở đêm bán kết, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh được kỳ vọng mang về thành tích tốt trong đêm thi cuối cùng tại cuộc thi năm nay./.

Những hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Quế Anh tại Miss Grand International 2024 Hoa hậu Quế Anh vừa hoàn thành phần thi Swimsuit. Người đẹp cho biết đã sẵn sàng bước vào những phần thi quan trọng khác của cuộc thi và nỗ lực từng ngày để ghi được những dấu ấn đáng tự hào.