Hoa hậu Tiểu Vy quảng bá những địa điểm "check-in" tuyệt đẹp ở quê nhà Hội An
Hoa hậu Trần Tiểu Vy khoe nhan sắc rực rỡ, ngày càng trưởng thành trong bộ hình được thực hiện ở nơi cô sinh ra và lớn lên, nhằm quảng bá vẻ đẹp quê nhà - di sản phố cổ Hội An, Đà Nẵng.
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