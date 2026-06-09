Hoa hậu Tiểu Vy quảng bá những địa điểm "check-in" tuyệt đẹp ở quê nhà Hội An

Hoa hậu Trần Tiểu Vy khoe nhan sắc rực rỡ, ngày càng trưởng thành trong bộ hình được thực hiện ở nơi cô sinh ra và lớn lên, nhằm quảng bá vẻ đẹp quê nhà - di sản phố cổ Hội An, Đà Nẵng.