Hoa hậu Tiểu Vy quảng bá những địa điểm "check-in" tuyệt đẹp ở quê nhà Hội An

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Trong bộ ảnh mới, Trần Tiểu Vy trở về Hội An, chọn nơi cô sinh ra và lớn lên làm bối cảnh chính.
Trong bộ ảnh mới, Trần Tiểu Vy trở về Hội An, chọn nơi cô sinh ra và lớn lên làm bối cảnh chính.
Không xuất hiện trong những thiết kế lộng lẫy thường thấy trên thảm đỏ hay các sự kiện giải trí, Tiểu Vy ưu tiên các trang phục mang tính ứng dụng cao, thanh lịch và gần gũi với đời sống thường ngày.
Không xuất hiện trong những thiết kế lộng lẫy thường thấy trên thảm đỏ hay các sự kiện giải trí, Tiểu Vy ưu tiên các trang phục mang tính ứng dụng cao, thanh lịch và gần gũi với đời sống thường ngày.
Dạo bước qua những con phố cổ quen thuộc, những góc nhỏ bình yên hay hòa mình vào nhịp sống địa phương, người đẹp sinh năm 2000 mang đến hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cuốn hút.
Dạo bước qua những con phố cổ quen thuộc, những góc nhỏ bình yên hay hòa mình vào nhịp sống địa phương, người đẹp sinh năm 2000 mang đến hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cuốn hút.
Tiểu Vy cho biết với cô, đây không chỉ là một bộ ảnh thời trang mà còn là dịp để kết nối với những giá trị thân thuộc đã nuôi dưỡng mình từ thuở nhỏ.
Tiểu Vy cho biết với cô, đây không chỉ là một bộ ảnh thời trang mà còn là dịp để kết nối với những giá trị thân thuộc đã nuôi dưỡng mình từ thuở nhỏ.
Mỗi góc phố, mỗi con người nơi đây đều là một phần tuổi thơ với những ký ức đẹp đã nuôi dưỡng tâm hồn Tiểu Vy.
Mỗi góc phố, mỗi con người nơi đây đều là một phần tuổi thơ với những ký ức đẹp đã nuôi dưỡng tâm hồn Tiểu Vy.
8 năm trước, cô gái 18 tuổi đến từ Hội An với vẻ đẹp tự nhiên, đường nét gương mặt đạt tỷ lệ chuẩn hiếm có đã chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam danh giá.
8 năm trước, cô gái 18 tuổi đến từ Hội An với vẻ đẹp tự nhiên, đường nét gương mặt đạt tỷ lệ chuẩn hiếm có đã chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam danh giá.
Sau đăng quang, Tiểu Vy đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2018 và xuất sắc lọt Top 30 chung cuộc.
Sau đăng quang, Tiểu Vy đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2018 và xuất sắc lọt Top 30 chung cuộc.
Nếu ngày đầu đăng quang, Trần Tiểu Vy mang vẻ trong trẻo, hồn nhiên của tuổi 18 thì người đẹp của hiện tại ngày càng sắc sảo, đằm thắm và trưởng thành.
Nếu ngày đầu đăng quang, Trần Tiểu Vy mang vẻ trong trẻo, hồn nhiên của tuổi 18 thì người đẹp của hiện tại ngày càng sắc sảo, đằm thắm và trưởng thành.
Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu đều nhận được nhiều lời khen về nhan sắc, thần thái cùng sự biến hóa linh hoạt trong phong cách.
Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu đều nhận được nhiều lời khen về nhan sắc, thần thái cùng sự biến hóa linh hoạt trong phong cách.
Sau danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy hiện đã có những bước tiến đáng kể trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Cô liên tục thử sức ở những lĩnh vực mới để khám phá và hoàn thiện bản thân.
Sau danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy hiện đã có những bước tiến đáng kể trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Cô liên tục thử sức ở những lĩnh vực mới để khám phá và hoàn thiện bản thân.
Thời gian qua, Tiểu Vy lấn sân điện ảnh. Sau lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng với “Đảo độc đắc,” người đẹp quê Hội An dần cho thấy sự nghiêm túc với nghệ thuật thứ bảy.
Thời gian qua, Tiểu Vy lấn sân điện ảnh. Sau lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng với “Đảo độc đắc,” người đẹp quê Hội An dần cho thấy sự nghiêm túc với nghệ thuật thứ bảy.
Năm 2025, cô được đạo diễn Trấn Thành tin tưởng giao vai nữ chính trong “Bộ tứ báo thủ,” bộ phim đạt doanh thu hơn 300 tỷ đồng. Sang năm 2026, Tiểu Vy có vai nữ chính tiếp theo trong dự án “Ốc mượn hồn” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và phim đang chiếu rạp.
Năm 2025, cô được đạo diễn Trấn Thành tin tưởng giao vai nữ chính trong “Bộ tứ báo thủ,” bộ phim đạt doanh thu hơn 300 tỷ đồng. Sang năm 2026, Tiểu Vy có vai nữ chính tiếp theo trong dự án “Ốc mượn hồn” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và phim đang chiếu rạp.
Thể hiện quyết tâm theo đuổi điện ảnh được xem là cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội để Tiểu Vy thể hiện nhiều màu sắc và chiều sâu hơn trên con đường nghệ thuật.
Thể hiện quyết tâm theo đuổi điện ảnh được xem là cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội để Tiểu Vy thể hiện nhiều màu sắc và chiều sâu hơn trên con đường nghệ thuật.
Trước những ý kiến trái chiều về việc diễn xuất, nàng hậu vẫn lựa chọn kiên trì học hỏi, nỗ lực hoàn thiện bản thân và chứng minh sự trưởng thành qua từng vai diễn.
Trước những ý kiến trái chiều về việc diễn xuất, nàng hậu vẫn lựa chọn kiên trì học hỏi, nỗ lực hoàn thiện bản thân và chứng minh sự trưởng thành qua từng vai diễn.
Song song với hoạt động nghệ thuật, Trần Tiểu Vy vẫn tiếp tục theo đuổi các dự án cộng đồng.
Song song với hoạt động nghệ thuật, Trần Tiểu Vy vẫn tiếp tục theo đuổi các dự án cộng đồng.
Ngay trong nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, cô gây ấn tượng với dự án nhân ái “Hành trình của nước,” mang nước sạch đến người dân bản Nịu (tỉnh Quảng Bình, nay là Quảng Trị). Dự án giúp Trần Tiểu Vy lọt top 5 Dự án Nhân ái xuất sắc nhất tại Miss World 2018.
Ngay trong nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, cô gây ấn tượng với dự án nhân ái “Hành trình của nước,” mang nước sạch đến người dân bản Nịu (tỉnh Quảng Bình, nay là Quảng Trị). Dự án giúp Trần Tiểu Vy lọt top 5 Dự án Nhân ái xuất sắc nhất tại Miss World 2018.
Những năm qua, người đẹp tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện bằng nhiều hành động thiết thực như: hỗ trợ người dân trong giai đoạn dịch COVID-19; trao tặng gạo cho các hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà; đồng hành cùng người dân vùng lũ, vùng hạn mặn; hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, các hoàn cảnh cơ nhỡ và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn…
Những năm qua, người đẹp tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện bằng nhiều hành động thiết thực như: hỗ trợ người dân trong giai đoạn dịch COVID-19; trao tặng gạo cho các hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà; đồng hành cùng người dân vùng lũ, vùng hạn mặn; hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, các hoàn cảnh cơ nhỡ và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn…
Tiểu Vy còn khởi xướng dự án cá nhân “Vy Ơiii” với nhiều hoạt động ý nghĩa như xây dựng nhà vệ sinh, trao tặng sách vở và dụng cụ học tập cho trẻ em vùng cao.
Tiểu Vy còn khởi xướng dự án cá nhân “Vy Ơiii” với nhiều hoạt động ý nghĩa như xây dựng nhà vệ sinh, trao tặng sách vở và dụng cụ học tập cho trẻ em vùng cao.
Gần đây, dù bận rộn với lịch trình quảng bá phim “Ốc mượn hồn,” Tiểu Vy vẫn dành thời gian thăm hỏi, trao quà và hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi ung thư ở Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia mà cô theo đuổi suốt nhiều năm qua.
Gần đây, dù bận rộn với lịch trình quảng bá phim “Ốc mượn hồn,” Tiểu Vy vẫn dành thời gian thăm hỏi, trao quà và hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi ung thư ở Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia mà cô theo đuổi suốt nhiều năm qua.
Không chỉ là hoa hậu hay diễn viên, Trần Tiểu Vy còn được xem là một trong những gương mặt trẻ tích cực quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch Việt Nam.
Không chỉ là hoa hậu hay diễn viên, Trần Tiểu Vy còn được xem là một trong những gương mặt trẻ tích cực quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch Việt Nam.
Việc lựa chọn Hội An làm bối cảnh cho bộ ảnh lần này tiếp tục thể hiện tình yêu quê hương, đồng thời góp phần giới thiệu vẻ đẹp bình dị của con người và cảnh sắc Việt Nam đến đông đảo công chúng.
Việc lựa chọn Hội An làm bối cảnh cho bộ ảnh lần này tiếp tục thể hiện tình yêu quê hương, đồng thời góp phần giới thiệu vẻ đẹp bình dị của con người và cảnh sắc Việt Nam đến đông đảo công chúng.
Từ cô gái trẻ lần đầu bước lên sân khấu nhan sắc đến nữ chính của các dự án điện ảnh, từ những bỡ ngỡ ban đầu đến sự chín chắn của hiện tại, Tiểu Vy đang từng bước khẳng định hình ảnh một nghệ sỹ trẻ không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân.
Từ cô gái trẻ lần đầu bước lên sân khấu nhan sắc đến nữ chính của các dự án điện ảnh, từ những bỡ ngỡ ban đầu đến sự chín chắn của hiện tại, Tiểu Vy đang từng bước khẳng định hình ảnh một nghệ sỹ trẻ không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân.
8 năm sau đăng quang, hào quang của chiếc vương miện vẫn còn đó, nhưng điều giúp Trần Tiểu Vy duy trì sức hút với công chúng chính là hành trình bền bỉ nỗ lực, dám thử thách chính mình và không ngừng trưởng thành trên mỗi chặng đường đã qua.
8 năm sau đăng quang, hào quang của chiếc vương miện vẫn còn đó, nhưng điều giúp Trần Tiểu Vy duy trì sức hút với công chúng chính là hành trình bền bỉ nỗ lực, dám thử thách chính mình và không ngừng trưởng thành trên mỗi chặng đường đã qua.
Trong bộ ảnh, Tiểu Vy đã đưa khán giả theo chân mình khám phá những góc đẹp của quê hương Hội An.
Trong bộ ảnh, Tiểu Vy đã đưa khán giả theo chân mình khám phá những góc đẹp của quê hương Hội An.
Mỗi khung cảnh quê nhà hiện lên trong bộ ảnh của Tiểu Vy mang vẻ đẹp vừa cổ kính vừa thơ mộng.
Mỗi khung cảnh quê nhà hiện lên trong bộ ảnh của Tiểu Vy mang vẻ đẹp vừa cổ kính vừa thơ mộng.
Cùng theo Tiểu Vy khám phá những điểm "check-in" không nên bỏ lỡ khi ghé Hội An.
Cùng theo Tiểu Vy khám phá những điểm "check-in" không nên bỏ lỡ khi ghé Hội An.
Cùng theo Tiểu Vy khám phá những điểm "check-in" không nên bỏ lỡ khi ghé Hội An.
Cùng theo Tiểu Vy khám phá những điểm "check-in" không nên bỏ lỡ khi ghé Hội An.
Cùng theo Tiểu Vy khám phá những điểm "check-in" không nên bỏ lỡ khi ghé Hội An.
Cùng theo Tiểu Vy khám phá những điểm "check-in" không nên bỏ lỡ khi ghé Hội An.
Cùng theo Tiểu Vy khám phá những điểm "check-in" không nên bỏ lỡ khi ghé Hội An.
Cùng theo Tiểu Vy khám phá những điểm "check-in" không nên bỏ lỡ khi ghé Hội An.
Cùng theo Tiểu Vy khám phá những điểm "check-in" không nên bỏ lỡ khi ghé Hội An.
Cùng theo Tiểu Vy khám phá những điểm "check-in" không nên bỏ lỡ khi ghé Hội An.
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Hoa hậu Tiểu Vy quảng bá những địa điểm "check-in" tuyệt đẹp ở quê nhà Hội An

Hoa hậu Trần Tiểu Vy khoe nhan sắc rực rỡ, ngày càng trưởng thành trong bộ hình được thực hiện ở nơi cô sinh ra và lớn lên, nhằm quảng bá vẻ đẹp quê nhà - di sản phố cổ Hội An, Đà Nẵng.

M.Mai
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