Hoa Tớ Dày khoe sắc hồng ở vùng cao
Những chùm hoa Tớ Dày khoe sắc hồng rực, thu hút du khách đến với vùng cao Mù Cang Chải.
Tớ Dày, loài hoa mộc mạc, thuần khiết đã trở thành điểm nhấn cho du lịch vùng cao, mở ra cơ hội phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc địa phương. (Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN)
Sắc hồng của hoa Tớ Dày xen kẽ giữa màu xanh của núi rừng, tạo nên một bức tranh vừa hùng vỹ vừa thơ mộng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Những ngày này, du khách từ khắp nơi tìm về, tận mắt chiêm ngưỡng sắc hoa giữa đại ngàn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
