Hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 vào cuối 2025

Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2025 xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý và hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và các hệ thống, nền tảng công nghệ cốt lõi.

Mục tiêu đến năm 2030, 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối, tích hợp, chia sẻ đồng bộ với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia theo quy định bảo đảm tổng hợp toàn diện các thông tin, dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; kết nối liên thông dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các hệ thống thông tin trong và ngoài nước./.