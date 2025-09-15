Multimedia

Infographics

Hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 vào cuối 2025

Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2025 xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý và hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và các hệ thống, nền tảng công nghệ cốt lõi.

info-trung-tam-du-lieu-quoc-gia.jpg

Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2025 xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý và hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và các hệ thống, nền tảng công nghệ cốt lõi.

Mục tiêu đến năm 2030, 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối, tích hợp, chia sẻ đồng bộ với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia theo quy định bảo đảm tổng hợp toàn diện các thông tin, dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; kết nối liên thông dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các hệ thống thông tin trong và ngoài nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 #cơ sở dữ liệu quốc gia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thông tấn xã Việt Nam qua những con số

Thông tấn xã Việt Nam qua những con số

Hiện nay, Thông tấn xã Việt Nam là tổ hợp truyền thông cung cấp hơn 60 sản phẩm thông tin thuộc mọi loại hình; bản tin nguồn phát ra thế giới bằng 6 ngôn ngữ; có 34 cơ quan thường trú trong nước...

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Nghị quyết số 70 nêu rõ công tác bảo đảm an ninh năng lượng có vai trò rất quan trọng, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh...

Khuyến cáo chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

Khuyến cáo chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

Thủ đoạn của các đối tượng không mới, phương tiện truyền thông đã nhiều lần thông tin cảnh báo nhưng nạn nhân vẫn thiếu hiểu biết, chủ quan, không tìm hiểu kỹ nên “sập bẫy” và mất số tiền lớn.

7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

8 tháng đầu năm 2025, nhiều mặt hàng đã đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng dệt, may...