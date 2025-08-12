Chính trị

Hoạt động của Phu nhân Tổng Bí thư tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

Sáng ngày 11/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam, sau lễ đón chính thức, bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc đã mời Phu nhân Ngô Phương Ly thưởng dự tiệc trà và cùng tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc./.

#Tổng Bí thư Tô Lâm #Hàn Quốc #Phu nhân Tổng Bí thư Hàn Quốc
