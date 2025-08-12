Hoạt động của Phu nhân Tổng Bí thư tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

Sáng ngày 11/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam, sau lễ đón chính thức, bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc đã mời Phu nhân Ngô Phương Ly thưởng dự tiệc trà và cùng tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc./.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự tiệc trà, thưởng thức nghệ thuật truyền thống Sáng 12/8, tại Nhà Xanh ở thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà và thưởng thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống của hai nước.