Học sinh Lạng Sơn lập cú đúp giải Nhất cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ"

Em Đỗ Tuệ Anh, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn vừa xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 19. Đỗ Tuệ Anh cũng là thí sinh giành Giải Hùng biện – giải dành cho thí sinh hùng biện xuất sắc nhất.

Vòng chung kết cuộc thi vừa diễn ra sáng nay, 24/5, tại Hà Nội. Cuộc thi do Viện Khổng Tử (Trường Đại học Hà Nội) phối hợp Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Vòng chung kết có sự góp mặt của 12 thí sinh xuất sắc đến từ các trường trung học phổ thông chuyên khu vực phía Bắc: Trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ (Phú Thọ), Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Hải Phòng), Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình (tỉnh Hưng Yên), Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn). Ở vòng thi này, các thí sinh thể hiện khả năng diễn thuyết, hùng biện cá nhân và thi tài năng.

Giải nhì thuộc về các thí sinh Nguyễn Xuân Thắng, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình; Nguyễn Hoàng Thùy, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ.

Các học sinh đoạt giải Ba là em Lê Ban Mai (Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ), Vy Ánh Nguyệt (Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn), Ngô Võ Thùy Chi (Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An).

Giải Tài năng thuộc về em Nguyễn Hoàng Thùy Trang, Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ.

Ban tổ chức chụp ảnh cùng các thí sinh tham gia vòng chung kết. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại cuộc thi, ông Hà Vĩ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam nhận định các thí sinh tham gia cuộc thi đều có năng lực tiếng Trung tốt và am hiểu về văn hóa Trung Hoa. “Các em hiểu về Trung Quốc sâu sắc hơn các bạn cùng trang lứa, vì vậy càng phải trở thành người kế thừa và lan tỏa tình hữu nghị Trung – Việt, để tình cảm nồng thắm ‘vừa là đồng chí, vừa là anh em’ mãi mãi rạng rỡ sức trẻ,” Đại sứ Hà Vĩ nói.

Cũng theo Đại sứ Hà Vĩ, triển vọng hợp tác rộng mở giữa hai nước đang đưa mỗi em học sinh học tiếng Trung đứng trên điểm giao thoa của cơ hội thời đại. Vì vậy, việc giỏi tiếng Trung và am hiểu văn hóa Trung Hoa sẽ là tấm vé thông hành dẫn tới những cơ hội nghề nghiệp rộng mở hơn.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho hay cuộc thi là cơ hội để học sinh Việt Nam thể hiện sự am tường và tình yêu dành cho nét đẹp văn hóa Trung Quốc. Đây là sân chơi dành cho học sinh yêu tiếng Trung trên toàn quốc, là cơ hội để các em gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, thể hiện niềm yêu thích của mình với ngôn ngữ, văn hóa Trung Hoa.

“Với 19 lần tổ chức, cuộc thi là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của phong trào học tiếng Trung tại các trường trung học phổ thông toàn quốc,” Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Trào nói./.

