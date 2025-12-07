Hội ADM Vietnam: 33 năm đồng hành cùng sự phát triển y tế, nhân đạo tại Việt Nam

Từ một nhóm bác sỹ và những người bạn hữu Việt-Pháp tại thành phố Olivet (Pháp) cách đây hơn ba thập niên, Hội Hỗ trợ Phát triển Y tế Việt Nam - ADM Vietnam đã trở thành một trong những tổ chức nhân đạo Pháp-Việt hoạt động bền bỉ và có ảnh hưởng sâu rộng nhất.

Với mục tiêu nhân đạo, khoa học và văn hóa, Hội đã triển khai hàng trăm hoạt động thiết thực hỗ trợ y tế, xã hội và thúc đẩy giao lưu Pháp ngữ giữa hai quốc gia.

Trao đổi với phóng viên TTXVN đưa tin từ thành phố Saint-Denis en Val, ông Yann Duchatel, Chủ tịch Hội cho biết: “Hội Hỗ trợ Phát triển Y tế Việt Nam là một hội nhân đạo ra đời từ năm 1992 với ba lĩnh vực chính: hỗ trợ y tế, hỗ trợ xã hội và phát triển Pháp ngữ y khoa. Chúng tôi cử các bác sỹ tình nguyện sang Việt Nam, cung cấp thiết bị y tế và hỗ trợ sinh viên y khoa trong việc nâng cao trình độ tiếng Pháp, từ đó mở cơ hội thực tập tại Pháp.”

Theo bác sỹ Trần Anh Cường, cựu Chủ tịch của hội, từ 35 năm trước, tinh thần ấy đã được xác định rõ ràng. “Chúng tôi khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật cho trẻ em nghèo và những bệnh nhân không có điều kiện. Đồng thời tổ chức hội nghị chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm với các bác sỹ Việt Nam.”

Không chỉ tập trung vào khám chữa bệnh, các đoàn bác sỹ của hội nhiều năm liền đi đến các vùng sâu, vùng xa, tổ chức khám bệnh cộng đồng, phát thuốc, phát kính và hỗ trợ những ca phẫu thuật khó cho trẻ em mắc bệnh tim, dị tật bẩm sinh, bệnh về mắt hoặc bệnh lý nặng mà gia đình không đủ khả năng chi trả.

Mảng hoạt động xã hội là điểm nhấn nhân văn của Hội Hỗ trợ Phát triển Y tế Việt Nam. Bác sỹ Cường kể lại giản dị: “Chúng tôi tặng xe lăn cho các em bị liệt, tặng xe đạp cho trẻ em đi học xa và tặng các vật dụng học tập để các em tiếp tục con đường học vấn.”

Những năm gần đây, hội đã thực hiện nhiều dự án cụ thể, đáng kể nhất là: tặng 10 xe lăn cho Bệnh viện sản-nhi Quảng Ngãi để hỗ trợ bệnh nhân có hạn chế vận động; tặng 18.000 khẩu trang VN95 trong đại dịch COVID-19 cho các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương khi đó; hỗ trợ bệnh nhân nghèo bằng thiết bị y tế-phục hồi chức năng, nhất là trong các trường hợp không thể phẫu thuật…

Ông Yann Duchatel, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Phát triển Y tế Việt Nam, giải thích rõ hơn: “Mỗi năm, chúng tôi cung cấp các thiết bị y tế-xã hội như xe lăn cho người bệnh không thể điều trị bằng y khoa. Khi một ca phẫu thuật không thể thực hiện, chúng tôi hỗ trợ họ có cuộc sống tốt hơn.”

Một điểm đặc biệt của Hội Hỗ trợ Phát triển Y tế Việt Nam là gìn giữ và phát triển tiếng Pháp trong ngành y Việt Nam. Đây là “cây cầu mềm” nhưng lại có tác động lâu dài nhất.

Bà Sylvie Gouchet, phụ trách mảng Pháp ngữ của hội, chia sẻ: “Chúng tôi giúp sinh viên y khoa Việt Nam nâng cao trình độ tiếng Pháp để có thể sang Pháp thực tập. Rất nhiều người trong số họ hiện đã trở thành bác sỹ giỏi.”

Những năm qua Hội Hỗ trợ Phát triển Y tế Việt Nam đã tiến hành nhiều hoạt động có ý nghĩa như tổ chức khóa học tiếng Pháp y khoa, tài trợ 45 học bổng mỗi năm cho sinh viên Đại học Y dược Huế, lựa chọn 2 sinh viên Pháp ngữ xuất sắc sang Pháp thực tập 6 tuần mỗi mùa Hè, hỗ trợ sinh viên thực tập tại các bệnh viện lớn tại Paris, Orléans, Amiens…

Đây cũng là một trong những hoạt động dài hơi nhất của hội, duy trì liên tục từ năm 1992 đến nay. Những chương trình này không chỉ giúp sinh viên tiếp cận kiến thức y khoa tiên tiến, mà còn tăng cường mối liên kết y tế giữa hai nước.

Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ kết nối, gửi các bác sỹ Pháp sang Việt Nam hợp tác chuyên môn với đồng nghiệp Việt Nam, tham gia khám bệnh từ thiện tại các vùng nông thôn và hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới.

Nhiều thành viên của Hội Hỗ trợ Phát triển Y tế Việt Nam đến với hội từ tình yêu Việt Nam và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Bạn Dương Bảo Châu, một tình nguyện viên trẻ, chia sẻ việc được tham gia các chương trình khám chữa bệnh miễn phí tại Việt Nam từ nhỏ đã giúp cô cảm nhận sâu sắc tình quê hương. Khi sang Pháp học, cô tiếp tục đồng hành cùng Hội Hỗ trợ Phát triển Y tế mỗi năm trong các buổi gây quỹ, xem đó là cách để giữ sợi dây kết nối với đất nước.

Bạn Châu tâm sự: “Dù ở xa, em vẫn có thể đóng góp cho Việt Nam. Mỗi năm tham gia buổi gây quỹ, em cảm thấy mình đang gắn kết với quê hương và với mối quan hệ Pháp-Việt.”

Bà Sylvie Gouchet, người có 15 năm gắn bó với Hội Hỗ trợ Phát triển Y tế, cho biết hội không chỉ giúp bà hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, mà còn tạo cơ hội để bà hỗ trợ thế hệ bác sỹ trẻ Việt Nam thông qua hoạt động pháp ngữ. Bà tự hào khi chứng kiến nhiều sinh viên được hội hỗ trợ nay đã trở thành bác sỹ thành công tại Pháp.

Ông Alain Carquet, một thành viên gắn bó hơn 30 năm, nói rằng lý do duy nhất đến với Hội Hỗ trợ Phát triển Y tế từ tình yêu dành cho Việt Nam - đất nước mà ông gọi là “quê hương thứ hai.”

Ông kể về những năm tháng đầu tiên đến Việt Nam, khi đất nước còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, và cảm nhận mạnh mẽ mong muốn vươn lên của người dân. Chính điều đó đã thôi thúc ông và vợ - một người Việt - tham gia hội và cống hiến hơn 30 năm qua.

Ông Alain Carquet nói: “Tôi yêu Việt Nam như quê hương thứ hai. Tôi thấy người Việt xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn - và tôi muốn góp phần nhỏ bé để điều đó thành hiện thực.”

Chính những tình cảm yêu mến đặc biệt của những người bạn Pháp dành cho Việt Nam tạo nên sức mạnh bền bỉ cho Hội. Ngoài các hoạt động thường niên, Hội Hỗ trợ Phát triển Y tế Việt Nam còn có những dự án hỗ trợ khẩn cấp.

Với tình hình lũ lụt gần đây ở miền Trung Việt Nam, ông Yann Duchatel cho biết hội đang chuẩn bị triển khai chương trình cứu trợ có chọn lọc, dựa trên thông tin trực tiếp từ các tình nguyện viên tại hiện trường, để hỗ trợ những vùng chưa nhận được nhiều cứu trợ.

Bên cạnh đó, trong các dự án cho năm 2026 được Hội công bố, cũng có dự án cử các đoàn khám bệnh từ thiện, các khóa đào tạo pháp ngữ y khoa và cuộc thi tuyển chọn hai sinh viên y khoa xuất sắc sang Pháp thực tập vào mùa Hè.

Đây là những hoạt động nhằm đảm bảo tính bền vững và tiếp nối các giá trị mà Hội Hỗ trợ Phát triển Y tế Việt Nam đã gây dựng hơn ba thập niên qua.

Hội Hỗ trợ Phát triển Y tế Việt Nam là biểu tượng của tinh thần nhân đạo, sự hợp tác bền chặt và tình hữu nghị giữa nhân dân Pháp và Việt Nam.

Với hàng trăm chuyến công tác y tế, hàng nghìn bệnh nhân được hỗ trợ, hàng trăm sinh viên được trao học bổng và đào tạo trong những năm qua, Hội đã góp phần thiết thực vào sự phát triển của nền y tế và xã hội Việt Nam.

Qua chặng đường hơn 33 năm, Hội Hỗ trợ Phát triển Y tế Việt Nam không chỉ mang đến sự trợ giúp mà còn truyền đi thông điệp về lòng nhân ái, sự sẻ chia và niềm tin vào tương lai tốt đẹp của Việt Nam./.

