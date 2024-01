Hội An là điểm đến tuyệt vời nhất cho tuần trăng mật năm 2024

Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations (Điểm đến tốt nhất trong số những điểm đến tốt nhất do du khách bình chọn) của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor đã vinh danh Hội An ở hạng mục Điểm đến hàng đầu thế giới 2024 và Điểm đến tuyệt vời nhất cho tuần trăng mật 2024.

Theo mô tả của Tripadvisor, Hội An là một thương cảng sầm uất trong quá khứ và là điển hình về việc bảo tồn suốt thời gian dài vừa qua. Dịch vụ may đo là một điểm nhấn đặc biệt mà du khách khi đến với Hội An cần trải nghiệm.

Trong danh sách 25 điểm đến tuyệt vời nhất cho kỳ nghỉ trăng mật mà Tripadvisor công bố còn có nhiều điểm đến nổi tiếng khác như: Bali (Indonesia), Maldives, Venice (Italy), Lisbon (Bồ Đào Nha), Prague (Séc), Budapest (Hungary).../.