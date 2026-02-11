Hội chợ Mùa Xuân 2026: Cơ hội tăng cường giao thương Việt Nam-Australia

Australia là quốc gia có bề dày kinh nghiệm trong việc biến các sự kiện như triển lãm, hội chợ thành nơi giao thương B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp), B2C (doanh nghiệp với người tiêu dùng), trong đó tập trung vào “điểm đến trải nghiệm-kết nối thông qua ứng dụng công nghệ” thay vì chỉ là nơi mua bán thuần túy, truyền thống như trước kia.

Đây là đánh giá của bà Trần Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng Lãnh sự, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia, trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney nhân dịp Việt Nam đang tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại thủ đô Hà Nội.

Theo bà Trần Thị Thanh Mỹ, các lý do để Australia có thể thực hiện được những hội chợ tầm cỡ và uy tín chính là việc đảm bảo tính chuyên nghiệp trong khâu kết nối và tổ chức các phiên giao thương riêng biệt (doanh nghiệp đặt lịch hẹn thông qua các ứng dụng di động trước khi sự kiện bắt đầu); đảm bảo tính minh bạch của hàng hóa tham gia sự kiện (các sản phẩm tham gia đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về an toàn và nguồn gốc để tạo niềm tin cho người tiêu dùng và đối tác về doanh nghiệp cũng như sản phẩm), đảm bảo tính tương tác cao (các triển lãm, hội chợ thường có các khu vực dùng thử hoặc do chính các doanh nghiệp bố trí để mời khách hàng trải nghiệm, dùng thử sản phẩm hay dịch vụ và nghe về “câu chuyện sản phẩm”) và có các hoạt động trình diễn công nghệ để giúp khách tham quan cập nhật thông tin, biết thêm về công nghệ mới cũng như nắm bắt xu hướng trong lĩnh vực họ quan tâm.

Cũng theo bà Trần Thị Thanh Mỹ, ngoài những kinh nghiệm tổ chức hội chợ và triển lãm kể trên, Australia cũng có những mặt hàng thế mạnh có thể được đưa về Việt Nam tham gia các hội chợ được tổ chức như Hội chợ Mùa Xuân, Hội chợ Mùa Thu...

Khách hàng đến Hội chợ mùa Xuân 2026.

Những thế mạnh trụ cột của Australia gồm ngành khoáng sản, năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao, với các mặt hàng thế mạnh gồm nông sản, thực phẩm cao cấp như thịt bò, thịt cừu, bào ngư, trái cây ôn đới theo mùa như cherry, táo, nho, cam, rượu vang và thực phẩm chức năng.

Tuy nhiên, điều cốt yếu nhất là cần tạo điều kiện thuận lợi để đưa các sản phẩm này đến gần hơn với doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam.

Với quy thị trường hơn 100 triệu dân và nhiều người tiêu dùng Việt Nam rất tín nhiệm, ưa chuộng các sản phẩm sạch và an toàn từ Xứ Chuột túi,” Việt Nam là thị trường rất tiềm năng cho các sản phẩm của Australia.

Bên cạnh đó, hai nước còn là thành viên của một số hiệp định thương mại tự do (FTA) như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA)…, điều này giúp đưa thuế suất xuất nhập khẩu giữa hai nước giảm xuống đáng kể, thậm chí bằng 0, từ đó đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng với mức giá hợp lý hơn.

Ngoài ra, bà Thanh Mỹ còn đề cập đến một số sản phẩm công nghệ cao khác của Australia phù hợp với nhu cầu của Việt Nam như công nghệ nông nghiệp (AgTech).

Minh chứng cụ thể cho xu hướng này là việc tập đoàn Thành Thành Công-Biên Hòa đã ký kết hợp tác chiến lược với Farmacist, một trong những công ty tư vấn nông học hàng đầu của Australia nhằm đẩy mạnh nông nghiệp chính xác, công nghệ cao và bền vững cho ngành mía đường và nông nghiệp quy mô lớn.

Bên cạnh đó là năng lượng sạch, công nghệ lưu trữ năng lượng và hydrogen xanh - giải pháp cho điện Mặt Trời, điện gió…vốn là những lĩnh vực đang được Việt Nam ưu tiên; hay lĩnh vực Fintech & Edtech, các nền tảng thanh toán bảo mật và hệ thống quản lý giáo dục (trực tuyến) vốn là thế mạnh của Australia.

Tuy nhiên, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia cũng cho biết vẫn tồn tại một khó khăn như giá thành sản phẩm của Australia cao hơn mặt bằng chung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn và chi phí logistics cao.

Ở chiều ngược lại, bà Thanh Mỹ cũng cho biết Australia là thị trường có sức mua lớn với yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa các mặt hàng.

Khách tham quan, mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân. (Nguồn: Vietnam+)

Có khá nhiều sản phẩm của Việt Nam đang được ưa chuộng tại Australia như các linh kiện điện tử và cơ khí chính xác; hàng dệt may, giày da, túi xách; các sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng cao; và các sản phẩm vật liệu xây dựng, đồ gỗ, đồ nội thất…

Cụ thể, về linh kiện điện tử và cơ khí chính xác, dù Australia không phải là trung tâm sản xuất lớn nhưng có các công ty công nghệ và kỹ thuật cần linh kiện đầu vào cho các ngành như khai khoáng, năng lượng tái tạo và công nghệ nông nghiệp.

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp Australia nhằm đa dạng hóa nguồn cung ngoài các quốc gia truyền thống. Về các sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng cao, bà Thanh Mỹ cho biết Australia là thị trường khó tính nhưng có nhu cầu lớn về nông sản nhiệt đới như trái cây tươi, càphê, hạt điều, hải sản và thực phẩm chế biến có tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam được xem là nguồn cung cấp tiềm năng, đặc biệt với các mặt hàng đã được cấp phép nhập khẩu.

Bà Trần Thị Thanh Mỹ cho rằng trong việc thúc đẩy kết nối giữa hai nước về mọi mặt, cộng đồng hơn 350.000 người Việt tại Australia sẽ là “cầu nối” và là “đại sứ” về văn hóa, ẩm thực cũng như tiêu dùng.

Nhiều thương hiệu hàng Việt đang dần khẳng định uy tín và chất lượng thông qua hệ thống phân phối Á châu của người Việt ở Australia. Đây chính là những thuận lợi để Cơ quan Thương vụ hỗ trợ đưa sản phẩm, hàng hóa vào thị trường quốc gia châu Đại Dương này.

Tất nhiên, khó khăn cũng không phải là ít. Trước hết, Australia là thị trường có quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh dịch tễ khắt khe nhất thế giới. Bên cạnh đó, khoảng cách địa lý kéo theo chi phí logistics cao và các doanh nghiệp Việt còn thiếu tính liên kết để tạo ra nguồn cung ổn định với quy mô lớn.

Trong khi đó, các đối tác Australia lại ưu tiên những nhà cung cấp có cam kết rõ ràng về bảo vệ môi trường, giảm phát thải carbon và đảm bảo quyền lợi người lao động.

Theo đánh giá của bà Thanh Mỹ, dù còn nhiều thách thức nhưng bên cạnh đó cũng có những cơ hội để đưa hàng Việt Nam tiến vào phân khúc cao cấp ở Australia.

Bà Thanh Mỹ cũng chia sẻ, những hội chợ như Hội chợ Mùa Xuân là “sân chơi” quốc tế lớn với sự hiện diện của ngày càng nhiều các sản phẩm nước ngoài, qua đó tạo áp lực tích cực để giúp các doanh nghiệp nội địa cập nhật tiêu chuẩn và xu hướng quốc tế về sản xuất cũng như tiêu dùng xanh, từ đó tự thay đổi, cải tiến về quy trình sản xuất, bao bì mẫu mã và mở rộng cơ hội giao lưu để xác định được thị trường xuất khẩu mục tiêu và các doanh nghiệp đối tác tiềm năng.

Nông sản Việt tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Ngoài ra, những “sân chơi” lớn này còn tạo cơ hội hợp tác chuyển giao để giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác liên doanh, từ đó ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm, nâng cao hàm lượng khoa học trong sản xuất.

Chia sẻ về kế hoạch trong năm 2026 nhằm tăng cường giao thương giữa hai nước, bà Trần Thị Thanh Mỹ cho biết bên cạnh các hoạt động kết nối truyền thống hằng năm với các cơ quan quản lý của Australia như Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) hay các hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng tại Australia, Cơ quan Thương vụ của Việt Nam tại Australia đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia một số hoạt động cả ở Việt Nam (như Hội nghị kết nối cung-cầu, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026) và Australia (như Triển lãm Foodservice về vật liệu xây dựng).

Cơ quan Thương vụ cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình vươn tới thị trường Australia thông qua các hoạt động như cung cấp thông tin thị trường, tư vấn pháp lý, và kết nối đối tác./.

