Hơn 1.000 người tham gia “Ngày Chủ nhật xanh" bằng hành động thiết thực

Ngày 24/5, tại Quảng trường Công viên Trung tâm hành chính phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ 2 năm 2026, phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân.

Chương trình được triển khai nhằm lan tỏa sâu rộng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh,” nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, hình thành thói quen sống xanh, sạch, đẹp, hướng tới phát triển bền vững.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cùng đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia khánh thành khu thể thao cho sinh viên, trồng cây xanh, trao tặng mô hình phân loại rác tại nguồn, khánh thành tuyến đường điện năng lượng mặt trời “Sáng-xanh-sạch-đẹp,” thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, ra quân vệ sinh môi trường, khai giảng lớp dạy bơi miễn phí và tập huấn phòng chống đuối nước cho thiếu nhi...

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, nêu rõ trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các thách thức về phát triển bền vững ngày càng tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội, việc xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, hình thành lối sống xanh và phát huy vai trò xung kích của thanh niên là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tuổi trẻ cả nước cần tiếp tục lan tỏa tinh thần “Sống xanh, sống trách nhiệm” bằng hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.

Các cấp bộ Đoàn trên cả nước triển khai đồng bộ hoạt động hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh," phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng đô thị văn minh và cộng đồng xanh-sạch-đẹp.

Trung ương Đoàn trao tặng các công trình an sinh xã hội cho Thành đoàn Đà Nẵng tại đợt ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ 2 năm 2026. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng 30 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 20 suất quà cho các gia đình chính sách.

Nhiều công trình an sinh xã hội cũng được trao tặng gồm nguồn lực tổ chức "Ngày Chủ nhật xanh," mô hình rác thải nhựa, mô hình vườn ươm thanh niên và tuyến đường “Sáng-xanh-sạch-đẹp.”

Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Chiến dịch được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 9/2026 với 12 chỉ tiêu trọng tâm như: tổ chức cho hơn 300.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; trồng mới ít nhất 200.000 cây xanh; sửa chữa và làm mới 7.000 m đường giao thông nông thôn; hỗ trợ hiện thực hóa 1.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên...

Chiến dịch cũng đặt mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực số, thanh toán không dùng tiền mặt và cải cách hành chính cho ít nhất 300.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân; tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên; tổ chức 350 lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi; hỗ trợ ít nhất 20.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Thành Đoàn Đà Nẵng cũng ra mắt 8 đội hình Thanh niên tình nguyện hè cấp thành phố gồm: “Mùa hè xanh,” “Tiếp sức mùa thi,” “Hoa phượng đỏ,” “Kỳ nghỉ hồng,” “Hành quân xanh,” “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác,” “Bình dân học vụ số” và “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới.”

Đây là lực lượng nòng cốt triển khai các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội trong mùa Hè năm nay. Nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực cũng được trao tặng như: Công trình “Đường cờ Tổ quốc,” “Thắp sáng vùng biên,” công trình số hóa di tích lịch sử, mô hình sinh kế cho thanh niên khó khăn, học bổng cho thiếu nhi, quà tặng gia đình chính sách.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Thành Đoàn-Hội đồng Đội thành phố trao tặng 2 công trình “Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội” với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động đồng bộ và thiết thực, tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng đô thị văn minh, góp phần hình thành cộng đồng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững./.

