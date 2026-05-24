Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá

Sáng nay, 24/5, hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên đã cùng tham dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 – 31/5/2026) với chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá.”

Lễ mít tinh do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Y tế và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức tại Hải Phòng.

Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm chứa nicotine thế hệ mới.

Năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục lựa chọn chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá” nhằm cảnh báo về các chiến lược tiếp thị tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá trong việc “ngụy trang” các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bằng hình ảnh hiện đại, thời thượng để thu hút giới trẻ.

Thông điệp của chiến dịch nhấn mạnh việc bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ nghiện nicotine và kêu gọi các quốc gia tăng cường thực thi chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc chương trình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết khẳng định các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá thế hệ mới đang được “khoác lên vẻ ngoài hiện đại, thời thượng” nhằm đánh lừa nhận thức của giới trẻ, che giấu bản chất gây nghiện và những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe. Vì vậy, tuổi trẻ không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà phải là lực lượng tiên phong trong công cuộc phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên tiếp tục nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống lành mạnh, chủ động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và chung tay xây dựng môi trường học đường, công sở, không gian công cộng không khói thuốc.

Tiến sỹ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết sử dụng Thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu của nhiều bệnh không lây nhiễm nguy hiểm như ung thư, bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Cũng theo ông Đức, dù đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều thách thức mới trong công tác kiểm soát thuốc lá, nhất là sự gia tăng và xu hướng sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong giới trẻ.

“Tôi mong muốn và tin tưởng rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích trong việc xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh, nói không với thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine đồng thời tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, các sáng kiến và phong trào vì môi trường sống trong lành không khói thuốc,” ông Hà Anh Đức nói.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên thành phố Hải Phòng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đều chứa nicotine – chất gây nghiện cao, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đặc biệt là sự phát triển não bộ ở trẻ em và thanh thiếu niên. Bên cạnh nguy cơ gây tổn thương phổi, tim mạch và các bệnh ung thư, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới còn làm gia tăng tình trạng lệ thuộc nicotine trong giới trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động sôi nổi dành cho đoàn viên, thanh niên đã được tổ chức như giao lưu với nghệ sỹ trẻ, mini game tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên nền tảng Kahoot, tuyên truyền về Nghị quyết 173/2024/QH15 và các kiến thức liên quan tới tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chương trình góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống tích cực, xây dựng lối sống lành mạnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Tại lễ mít tinh, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức phát động chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2026, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng và tương lai thế hệ trẻ Việt Nam.

Lễ mít tinh và chuỗi hoạt động hưởng ứng năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Việt Nam trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh, bản lĩnh, nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng./.

