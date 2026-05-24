Hơn 53.000 bệnh nhân ung thư nghèo được hỗ trợ chi phí điều trị

Tối 23/5/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - “Ngày mai tươi sáng” tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo “Ngày mai tươi sáng.”

Tại Chương trình, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sáng” bằng tiền mặt, thuốc, vật tư y tế với tổng giá trị hơn 2.238 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Quỹ Ngày mai tươi sáng tiếp tục phát động chiến dịch “Triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư” năm 2026.