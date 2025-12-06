Môi trường

Hơn 900 người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất tại Indonesia

Lũ lụt và lở đất tàn khốc đã khiến 908 người thiệt mạng trên đảo Sumatra của Indonesia, trong khi 410 người tại đây vẫn còn đang mất tích.

Người dân tại vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Bắc Sumatra (Indonesia), nhận hàng cứu trợ ngày 2/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân tại vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Bắc Sumatra (Indonesia), nhận hàng cứu trợ ngày 2/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/12, Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia công bố báo cáo mới nhất cho biết lũ lụt và lở đất tàn khốc đã khiến hơn 900 người thiệt mạng trên đảo Sumatra của nước này.

Theo báo cáo, tính đến nay, tổng số người thiệt mạng là 908, trong khi còn 410 người vẫn đang mất tích.

Từ hôm 4/12, Chính phủ Indonesia đã đẩy mạnh các biện pháp ứng phó khẩn cấp với thảm họa lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng trên đảo Sumatra, bao gồm việc cấp thêm ngân sách, huy động không quân thả hàng cứu trợ và thành lập tổ công tác đặc biệt để điều tra dấu hiệu vi phạm luật khai thác và bảo vệ rừng.

Tại Thái Lan, Cục Quản lý Lũ lụt (BMA) tăng cường giám sát mực nước đang dâng cao trên sông Chao Phraya, đồng thời ban hành cảnh báo đối với 11 cộng đồng vùng trũng thấp nằm ngoài đê chắn lũ, yêu cầu phải chuẩn bị ứng phó với nguy cơ ngập lụt và theo dõi sát các cảnh báo của cơ quan chức năng./.

