Hơn 900 tổ công tác liên ngành ra quân rà soát toàn bộ nhà trọ tại Hà Nội (PV)

Công an thành phố Hà Nội đã triển khai ra quân tổng rà soát, kiểm tra về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với loại hình nhà trọ và các cơ sở có nguy có cháy, nổ cao trên địa bàn thành phố.

Công an Hà Nội tổng rà soát, kiểm tra về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với loại hình nhà trọ và các cơ sở có nguy có cháy, nổ cao. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết tính tới thời điểm hiện tại, công tác ra quân tổng rà soát, kiểm tra về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với loại hình nhà trọ và các cơ sở có nguy có cháy, nổ cao đã khẩn trương được tiến hành, với sự tham gia của hơn 900 tổ công tác liên ngành.

Riêng đối với địa bàn quận Cầu Giấy, nơi xảy ra sự cố cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong, Công an Thành phố đã chỉ đạo các Phòng Nghiệp vụ cùng Công an các quận, chỉ đạo Công an các phường thành lập 33 Tổ công tác, chia làm 3 buổi/ngày để tổ chức tổng kiểm tra, phúc tra, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, kiến nghị đối với 100% loại hình nhà trọ trên địa bàn.

Trên cơ sở các nội dung đã kiểm tra, tổ công tác hướng dẫn theo Công điện 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ cơ sở, hộ gia đình phải cam kết khắc phục, ngăn cháy lan, xây dựng phương án và trang bị các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đánh giá việc vận hành, hoạt động hệ thống máy bơm chữa cháy tại cơ sở nhà trọ địa chỉ số 70 Trương Công Giai (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, kỹ năng xử lý tình huống chữa cháy ban đầu cho từng người dân đang sinh sống và làm việc tại các nhà trọ.

Việc kiểm tra, rà soát này đã hoàn thành trước ngày 30/5 theo chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Theo thống kê, tính đến hết ngày 28/5/2024, các tổ công tác trên địa bàn quận Cầu Giấy đã tổ chức rà soát, kiểm tra đối với 3.048 cơ sở thuộc loại hình nhà trọ trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp Công an quận Cầu Giấy tham mưu Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy chỉ đạo các tổ công tác của Ủy ban nhân dân 8 phường trên địa bàn quận, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chất lượng đợt tổng rà soát, kiểm tra.

Mặt khác, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã để tổ chức tổng rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn Thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hoàn thành trước ngày 20/6/2024 theo chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố./.