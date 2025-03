Hơn 990 triệu USD đầu tư dự án chế biến, sản xuất alumin tại Bình Phước

Ngày 6/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Mi đã ký quyết định số 168/QĐ-UBND quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng chấp thuận nhà đầu tư Dự án chế biến, sản xuất alumin Bình Phước thuộc tổ hợp khai thác bauxite, tuyển quặng và chế biến, sản xuất alumin.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, với mục tiêu tiếp nhận quặng tinh từ dự án khai thác, sẽ tuyển quặng bauxite Bình Phước để chế biến sâu phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước do ông Phan Thành Nam làm Tổng Giám đốc được đầu tư dự án chế biến, sản xuất alumin Bình Phước thuộc tổ hợp khai thác bauxite, tuyển quặng và chế biến, sản xuất alumin tại các xã Nghĩa Bình, xã Nghĩa Trung, xã Thống Nhất và xã Đức Liễu (thuộc huyện Bù Đăng).

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 299,9ha đất của các tổ chức, cá nhân (diện tích từng hạng mục sẽ được xác định trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi khi đã có khảo sát chi tiết địa hình và thiết kế công nghệ). Dự án có công suất thiết kế khoảng 2.000.000 tấn alumin/năm.

Tổng vốn đầu tư khoảng 22.780 tỷ đồng, tương đương 911,2 triệu USD; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 6.834 tỷ đồng, tương đương khoảng 273,36 triệu USD; vốn huy động khoảng 15.946 tỷ đồng, tương đương khoảng 637,84 triệu USD.

Thời hạn hoạt động của dự án là 30 năm kể từ ngày được cấp giấy phép khai thác Dự án Khai thác, tuyển quặng bauxite Bình Phước thuộc Tổ hợp Khai thác bauxite, tuyển quặng và chế biến, sản xuất alumin để cung cấp nguyên liệu cho Dự án chế biến, sản xuất alumin Bình Phước thuộc tổ hợp khai thác bauxite, tuyển quặng và chế biến, sản xuất alumin.

Thời gian triển khai thi công và hoàn thành xây dựng xây dựng cơ bản trong vòng 5 năm kể từ ngày được giao đất và cấp giấy phép xây dựng, dự kiến dây chuyền 1 từ quý 2 năm 2026 đến quý 1 năm 2030; dây chuyền 2 từ quý 2 năm 2029 đến quý 4 năm 2031.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án, Công ty cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ứng trước kinh phí để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước là nhà đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ các đơn vị có liên quan hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang mục đích khác; thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, cấp phép khai thác, chế biến và các thủ tục có liên quan khác trước khi triển khai xây dựng dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi yêu cầu trong quá trình hoạt động khai thác, công ty phải sử dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời thực hiện nghiêm bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; đảm bảo an toàn hồ đập; không được để xảy ra các sự cố về môi trường; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả việc đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn khai thác; tăng cường đào tạo và sử dụng lao động tại địa phương và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với người dân trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án.

Ngoài ra, sau khi khai thác, phải khẩn trương hoàn thổ cho diện tích đất đã khai thác trước đó để giao đất về cho địa phương, người dân phục vụ sản xuất theo quy định của pháp luật.

Khi chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài phải được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Riềng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của dự án./.

