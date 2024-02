Houthi tuyên bố vừa phóng tên lửa vào một tàu của Anh ở Vịnh Aden

Khói bốc lên từ tàu chở dầu MV Merlin Luanda của Anh bị lực lượng Houthi tấn công khi di chuyển qua Vịnh Aden trên biển Arab, ngày 27/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/2, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa vào một tàu của Anh ở Vịnh Aden cùng ngày.

Trong tuyên bố được phát trên kênh truyền hình al-Masirah của Houthi, người phát ngôn của lực lượng này Yahya Sarea cho biết nhóm đã thực hiện “hoạt động quân sự” nhằm một tàu của Anh đang di chuyển qua Vịnh Aden, theo đó một số tên lửa đánh "trực tiếp và chính xác" vào vị trí của tàu.

Người phát ngôn của Houthi tuyên bố lực lượng này sẽ tiếp tục tấn công các tàu có liên quan đến Israel hoặc di chuyển đến các cảng Israel ở Biển Đỏ và Vịnh Aden cho đến khi Israel dừng chiến dịch quân sự tại Gaza và dỡ bỏ sự bao vây, phong tỏa vùng lãnh thổ này.

Theo Sarea, Houthi đang tiếp tục thực hiện các biện pháp quân sự để khẳng định lập trường ủng hộ người dân Palestine và đáp trả sự can thiệp quân sự của liên quân Anh-Mỹ tại Yemen.

Trong khi đó, một quan chức Chính phủ Yemen nêu rõ tàu Lycavitos treo cờ Barbados bị trúng không kích khi di chuyển ở Ấn Độ Dương về phía Đông Aden.

Thông tin sơ bộ cho thấy tàu bị hư hại nhẹ do một mảnh đạn trúng vào đường ống của động cơ chạy dầu diesel, gây rò rỉ dầu. May mắn, toàn bộ các thành viên của thủy thủ đoàn đều an toàn sau vụ không kích.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan quản lý hoạt động hàng hải (Anh) cho biết đã nhận được báo cáo về vụ nổ xảy ra ở vị trí cách Aden khoảng 160km về phía Đông.

Thuyền trưởng của tàu thông báo tất cả thủy thủ đoàn đều an toàn và tàu đã di chuyển về hướng cảng tiếp theo.

Kể từ giữa tháng 11/2023, lực lượng Houthi ở Yemen liên tiếp tấn công các tàu thương mại có liên quan đến Israel ở Biển Đỏ nhằm bày tỏ ủng hộ với người Palestine trong bối cảnh xung đột giữa Israel vào phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza leo thang.

Các vụ tấn công của Houthi trên Biển Đỏ làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại thế giới qua tuyến vận tải biển quan trọng này.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm ngăn chặn hành động của lực lượng Houthi./.

