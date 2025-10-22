HSBC: Việt Nam vững vàng trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động

Những năm gần đây, thế giới đang đối mặt với những thách thức lớn, với tình hình kinh tế và chính trị không chắc chắn, phân mảnh và bất định. Căng thẳng địa chính trị, các cuộc xung đột và sự bất ổn trong chính sách đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến giá tài sản và đẩy lạm phát tăng cao. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, không đồng đều giữa các khu vực trong khi tình trạng lạm phát kéo dài khiến các ngân hàng trung ương gặp khó khăn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, thương mại toàn cầu đang đối mặt với xu hướng bảo hộ và sự dịch chuyển khỏi mô hình “siêu toàn cầu hoá.”

Tuy nhiên ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam đánh giá giữa những biến động này, Việt Nam vẫn giữ được sự phát triển ổn định. Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng trưởng 8,2% trong quý 3, đánh dấu một trong những mức tăng trưởng cao nhất trong hơn một thập kỷ qua. Điều này phản ánh khả năng ứng phó mạnh mẽ của Việt Nam với các thách thức toàn cầu. Việt Nam hiện đang hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu này, một trong những yếu tố quan trọng là tiếp tục thúc đẩy sức mạnh nội tại của nền kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài.

Chuyển đổi để tăng trưởng bền vững

Để duy trì đà phát triển, ông Tim Evans cho rằng Việt Nam đã xác định bốn trụ cột chính để thúc đẩy nền kinh tế là công nghệ và số hóa, hội nhập quốc tế, cải cách pháp lý và phát triển kinh tế tư nhân. Các trụ cột này nhằm chuyển đổi nền kinh tế từ mô hình dựa vào lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên sang một nền kinh tế tập trung vào năng suất và chất lượng.

Trước hết, Việt Nam ưu tiên thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Đây sẽ là động lực quan trọng giúp vượt qua "bẫy thu nhập trung bình" và nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu. Chuyển đổi số không chỉ giúp gia tăng năng suất mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong mọi lĩnh vực. Chính phủ đã đặt ra mục tiêu nền kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030.

Thứ hai theo lãnh đạo HSBC, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế để thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Việc củng cố khung pháp lý và tạo môi trường kinh doanh minh bạch sẽ giúp tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Đồng thời, Việt Nam cũng đang tập trung vào cải cách thể chế và pháp luật để giải quyết các vướng mắc trong thủ tục hành chính, giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Cuối cùng, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, khu vực đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng, sẽ tiếp tục được chú trọng. Chính phủ đang cải cách để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển, từ việc cải thiện tiếp cận nguồn lực như vốn và đất đai đến việc khuyến khích đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

Nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân

Cũng theo ông Tim Evans, kinh tế tư nhân Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ từ thời kỳ đổi mới và đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Hiện tại, khu vực tư nhân chiếm khoảng 82% tổng số lao động, tạo ra nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Các công ty tư nhân cũng là những tác nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.

Doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn vào GDP và tạo ra các khoản thuế giúp đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ công. Ngoài ra, khu vực này cũng huy động được lượng vốn lớn từ các nguồn như lợi nhuận nội bộ và đầu tư từ cổ đông, từ đó mở rộng quy mô và thúc đẩy phát triển. Để phát triển hơn nữa, chính phủ cần hỗ trợ môi trường pháp lý minh bạch, bảo vệ quyền tài sản và đảm bảo hợp đồng được thực thi hiệu quả.

Để khai thác tối đa tiềm năng của khu vực tư nhân, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo. Chính phủ có thể hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách cung cấp các ưu đãi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), khuyến khích chuyển đổi số và áp dụng công nghệ mới. Một ví dụ điển hình là Nghị quyết 57, tập trung vào phát triển các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ xanh và số hóa.

Ngoài ra, đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng cao sẽ giúp nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Chính phủ cần phối hợp với các doanh nghiệp để đẩy mạnh giáo dục và đào tạo nghề, xây dựng kỹ năng phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế số.

Tăng cường tiếp cận vốn và mở rộng thị trường quốc tế

Cũng theo ông Tim Evans, vốn là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng quy mô và phát triển bền vững. Hệ thống tài chính quốc tế có thể mang lại nhiều cơ hội với chi phí vay thấp và các công cụ tài chính đa dạng. Việc tiếp cận các thị trường vốn quốc tế sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng và hội nhập sâu rộng hơn với nền kinh tế toàn cầu.

Lãnh đạo của HSBC cho hay với hơn 155 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, đơn vị này luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các cơ hội tài chính toàn cầu. Hơn 20% khách hàng của HSBC Việt Nam đã có đủ điều kiện để tiếp cận các thị trường quốc tế và đang tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô và phát triển. Sự gia tăng các quỹ đầu tư vào Việt Nam sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, việc nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026, sẽ mở ra cơ hội thu hút khoảng 1,5-3 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động và 1,9-7,4 tỷ USD từ các quỹ đầu tư chủ động. Đây là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Việt Nam và doanh nghiệp trong nước.

Vốn là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng quy mô và phát triển bền vững. (Ảnh: Vietnam+)

“Kinh tế tư nhân Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính phủ và doanh nghiệp cần tận dụng tối đa các cơ hội để không chỉ phát triển trong nước mà còn vươn tầm quốc tế. Việt Nam có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh các chính sách và cơ chế mới được triển khai. Đối mặt với những thử thách và cơ hội lớn lao, doanh nghiệp Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ và khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới của đất nước,” ông Tim Evans đưa ra khuyến nghị./.

HSBC: Thị trường vốn Việt Nam còn nhiều dư địa thu hút các nhà đầu tư Báo cáo của HSBC đánh giá tiềm năng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm nay, mở rộng các kênh huy động vốn và đa dạng hóa nhà đầu tư trong nước.