Huấn luyện viên Park Hang-seo rời Việt Nam đến với Thái Lan có phải bước lùi?

Với nhiều người, việc huấn luyện viên Park Hang-seo đồng ý dẫn dắt một đội bóng ít tên tuổi ở Thái Lan thực sự là một cú sốc, nhất là sau những gì nhà cầm quân người Hàn Quốc đã trải qua tại Việt Nam.

Viết Thành
Thầy Park từng gặt hái quá nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam. (Nguồn: Vietnam+)

Việc ông Park Hang-seo đồng ý dẫn dắt một đội bóng ít tên tuổi tại Thái Lan không hẳn là bước lùi trong sự nghiệp, nếu nhìn ở góc độ rộng hơn. Sau những thành công vang dội cùng bóng đá Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc không còn quá nhiều áp lực phải chứng minh tên tuổi bằng một bến đỗ hào nhoáng.

Ngược lại, lựa chọn này cho thấy ông muốn tìm một thử thách mới, nơi dấu ấn huấn luyện của mình có thể tạo ra sự khác biệt rõ ràng hơn. Với một đội bóng chưa có nhiều danh tiếng, thầy Park sẽ có nhiều "đất diễn" để xây dựng lối chơi, truyền tinh thần kỷ luật và nâng tầm cả tập thể. Nếu thành công, đây thậm chí có thể trở thành một cột mốc rất đáng nhớ trong sự nghiệp của nhà cầm quân này./.

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô, nhằm xác định công việc, trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thi hành Luật Thủ đô. 

