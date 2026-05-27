Huế: Khởi tố 10 đối tượng sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng trái phép

Ngày 27/5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Huế đã khởi tố toàn bộ các bị can, liên quan các đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng trái phép trên không gian mạng để điều tra theo quy định pháp luật.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế phối hợp Công an các đơn vị, địa phương liên tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 đối tượng; thu giữ 10 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì, gần 20.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, linh kiện phục vụ chế tạo vũ khí.

Toàn bộ các đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế khởi tố bị can để tiến hành điều tra.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi để trao đổi, mua bán súng nén hơi và linh kiện chế tạo vũ khí nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xác định Phạm Thanh Bình (sinh năm 2004), Hồ Dương Huỳnh Đức (sinh năm 2003), Lê Phú Vẫn (sinh năm 1995), Huỳnh Ngọc Đức (sinh năm 2000), Trần Tám (sinh năm 1993), Phạm Xuân Dũng (sinh năm 1991) cùng trú tại thành phố Huế và Phan Văn Quang (sinh năm 1996, trú tại xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng) có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 25/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Chân Mây -Lăng Cô và Công an xã Phú Lộc triệu tập Phạm Thanh Bình để đấu tranh làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ 5 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì cùng hơn 1.000 viên đạn.

Từ lời khai của các đối tượng, Công an xác định Phan Văn Quang là người trực tiếp sản xuất, cung cấp vũ khí cho nhóm tại thành phố Huế. Ngày 3/2/2026, một tổ công tác đặc biệt được cử vào tỉnh Lâm Đồng để xác minh, điều tra.

Sau thời gian theo dõi, nghiên cứu quy luật hoạt động của đối tượng, ngày 6/2/2026, lực lượng chức năng khống chế thành công Phan Văn Quang tại nhà riêng, thu giữ nhiều máy móc, linh kiện chế tạo súng như máy tiện nòng súng, máy khoan, máy đánh bóng rãnh nòng cùng 30 thanh kim loại dùng chế tạo nòng súng, 10 van súng, khoảng 5kg đạn chì tương đương 15.000 viên cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, Quang khai nhận hành vi nhập linh kiện, chế tạo và mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản ẩn danh đăng bán súng trên mạng xã hội.

Qua xác minh, Công an xác định Huỳnh Thế Phúc (sinh năm 1991, trú tại phường Hóa Châu, thành phố Huế) thường xuyên đăng bài mua bán súng trái phép.

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng nén hơi hiệu FX bắn đạn chì.Ngoài ra, Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1988, trú tại Hưng Lộc, thành phố Huế) bị phát hiện sử dụng tài khoản mạng xã hội để tìm mua vũ khí.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 3 khẩu súng nén hơi, trong đó có khẩu Fx Airgun Terminator Custom 2024 trị giá khoảng 16 triệu đồng cùng 500 viên đạn chì các loại.

Trong tháng 2/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phát hiện Ngô Đức Dương (sinh năm 2003, trú tại Thuận An, thành phố Huế) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 10/2/2026, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Thuận An bắt giữ đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng nén hơi Condo cùng 250 viên đạn chì./.

