Huế: Khởi tố 2 cán bộ phường để điều tra tội nhận hối lộ

Ngày 8/10, Công an thành phố Huế thông tin, Cơ quan điều tra, Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi nhận hối lộ.

Theo thông tin ban đầu, 2 đối tượng bị bắt là Dương Đăng Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ công thuộc Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hóa (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Hội cũ) và Hoàng Văn Thắng, chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hóa (nguyên cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Phú Hội cũ) về tội "Nhận hối lộ" (xảy ra tại Ủy ban Nhân dân phường Phú Hội cũ) quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

