Huế sẽ khánh thành, khởi công 10 dự án dịp Quốc khánh 2/9

Thành phố Huế sẽ khánh thành, khởi công 10 dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Thành phố Huế có 7 dự án tổ chức khánh thành. Các dự án này thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giao thông, sản xuất công nghiệp, giáo dục, du lịch...

Trong lĩnh vực giao thông, đáng chú ý là dự án Đường cứu hộ cứu nạn Phong Điền-Điền Lộc dài trên 16km, điểm đầu giao Quốc lộ 1A đoạn qua phường Phong Điền, điểm cuối nối ra bãi biển phường Phong Phú.

Dự án triển khai từ năm 2012, dự kiến hoàn thành sau 3 năm, tổng mức đầu tư là trên 770 tỷ đồng. Tuy nhiên do gặp khó khăn về nguồn vốn nên dự án kéo dài đến nay mới hoàn thành.

Tuyến đường này hoàn thành góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai; đồng thời giúp chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội phía Đông Bắc thành phố Huế.

Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế nằm ở trung tâm thành phố Huế, cũng được khánh thành vào dịp Quốc khánh 2/9.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng, khởi công tháng 7/2024, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2025. Tuy nhiên, dự án gặp một số vướng mắc nên ảnh hưởng đến tiến độ.

Dự án có quy mô hơn 7ha, được phân chia thành 3 phân khu chức năng chính gồm: công trình công cộng, khu vực cây xanh và hệ thống sân, đường, bãi đỗ xe cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Ở giữa quảng trường này là nhà thi đấu diện tích 19.500m2, có khả năng đón tiếp khoảng 4.000 người.

Cùng với 2 dự án trên, thành phố Huế còn 5 dự án sẽ khánh thành dịp Quốc khánh 2/9 gồm: Tổ hợp Giáo dục FPT, Mở rộng Nhà máy bia Phú Bài, Đầu tư mở rộng dây chuyền mới nhà máy chế biến cát bột thạch anh ít sắt chất lượng cao HPS, Khu dịch vụ cao cấp bên bờ sông Hương, Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam.

Ngoài ra, thành phố còn có 3 dự án khởi công gồm: Nhà máy Scavi Tứ Hạ, Dự án Thương mại dịch vụ tại 42 Phan Chu Trinh, phường Trường An; Dự án Thương mại dịch vụ tại số 02 Hà Nội, phường Thuận Hóa.

Các dự án được khởi công, khánh thành trong dịp Quốc khánh 2/9, thể hiện sự quyết tâm rất lớn của chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức trong việc phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Huế./.

