Hungary gấp rút lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ

Thủ đô Budapest của Hungary đang chuẩn bị triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra trong vòng 2 tuần tới.

Hãng thông tấn Hungary MTI đưa tin các lực lượng tham gia bảo vệ sự kiện sẽ bao gồm đơn vị chống khủng bố, cảnh sát, quân đội Hungary, cùng với đội ngũ an ninh Mỹ và Nga. Tất cả sẽ phối hợp triển khai những biện pháp an ninh được đánh giá là “chưa từng có tiền lệ” tại thủ đô Budapest.

Chuyên gia an ninh István Hajós dự báo kế hoạch bảo vệ có thể bao gồm việc triển khai máy bay chiến đấu, hệ thống gây nhiễu điện tử và biện pháp an ninh mạng tăng cường. Công tác chuẩn bị ngoại giao dự kiến bắt đầu trong tuần tới, khi chính quyền thành phố phong tỏa nhiều tuyến đường chính và hạn chế giao thông nghiêm ngặt tại các khu vực trọng yếu.

Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin được xem là cuộc gặp cá nhân được chờ đợi nhất giữa hai nhà lãnh đạo, với mục tiêu thúc đẩy tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Việc Budapest được chọn làm địa điểm tổ chức phản ánh vai trò trung gian chiến lược của Hungary, trong bối cảnh Thủ tướng Viktor Orbán thời gian qua đã tích cực tham vấn với cả Washington và Moskva.

Theo trang tin 24.hu, chính quyền thủ đô Budapest khuyến cáo người dân và du khách chuẩn bị phương án di chuyển thay thế, do hệ thống giao thông và dịch vụ công cộng dự kiến sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng trong thời gian diễn ra sự kiện. Người dân được khuyến nghị theo dõi các thông báo chính thức để cập nhật tình hình.

Trước đó, ngày 16/10, Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm mà cả hai bên đều đánh giá là “tích cực và hiệu quả."

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết hai bên nhất trí tổ chức cuộc gặp tại thủ đô Budapest của Hungary để thảo luận về vấn đề Ukraine.

Nếu được triển khai, đây sẽ là cuộc gặp tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 8 vừa qua tại bang Alaska của Mỹ.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng đã điện đàm với Thủ tướng Orban về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga, và nhà lãnh đạo Hungary bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tổ chức sự kiện nếu cần thiết./.

