Huy động gần 10 xe chữa cháy tại quán karaoke ở Đà Nẵng

Khoảng 8 giờ ngày 9/6, một vụ cháy xảy ra tại quán karaoke Song Ca trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong khu vực.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ tầng 3 của tòa nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, sau đó nhanh chóng lan lên các tầng 4 và 5, tạo ra lượng khói lớn bao trùm mặt trước công trình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) đã huy động tối đa nhân lực cùng gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh.

Tại hiện trường, các tuyến đường dẫn vào khu vực xảy ra cháy được lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác chữa cháy. Hàng chục cán bộ, chiến sỹ được bố trí tiếp cận nhiều hướng, sử dụng vòi rồng phun nước từ bên ngoài kết hợp triển khai lực lượng tiếp cận các tầng bên trong tòa nhà.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khống chế các điểm cháy âm và kiểm tra nguy cơ cháy lan. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

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