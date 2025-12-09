IMF giải ngân thêm 1,2 tỷ USD trong khoản vay dành cho Pakistan

Ngày 9/12, Chính phủ Pakistan bày tỏ hoan nghênh việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giải ngân thêm 1,2 tỷ USD cho nước này nhằm hỗ trợ chương trình cải cách và phục hồi kinh tế.

IMF duyệt khoản ngân sách trên trong cuộc họp tại Washington (Mỹ) ngày 8/12, nâng tổng số tiền cho Pakistan vay qua 2 cơ chế gồm gói cứu trợ kinh tế và gói hỗ trợ thích ứng với biển đổi khí hậu lên 3,3 tỷ USD.

Trong một tuyên bố, Phó Tổng Giám đốc IMF Nigel Clarke nhận định chương trình cải cách của Pakistan đã giúp nước này duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trước một số “cú sốc” gần đây như trận lũ lụt nghiêm trọng vào mùa Hè năm ngoái.

Dự báo kinh tế Pakistan sẽ đạt mức tăng trưởng 3,2% trong tài khóa hiện nay kết thúc vào tháng 6/2026, sau mức tăng 3% trong tài khóa trước. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát trung bình được dự báo ở mức 6,3%, giảm mạnh so với mức 23,4% trong tài khóa trước.

Mặc dù vậy, ông Clarke vẫn kêu gọi Chính quyền Pakistan tiếp tục cải tổ và tư nhân hóa các công ty nhà nước, cũng như tiếp tục đầu tư vào các dự án khí hậu nhằm giảm thiểu tác động do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.

Ngoài ra, quan chức IMF cũng hoan nghênh báo cáo do chính phủ ủy quyền về vấn đề gian lận và tham nhũng gần đây, cho rằng đây là bước tiến trong việc thúc đẩy cải cách chính phủ bên cạnh việc tiếp tục triển khai các nỗ lực mới để chống lại các vấn nạn trên.

Về phần mình, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nhấn mạnh khoản duyệt vay mới của IMF là minh chứng cho thấy quốc gia Nam Á này đang thực hiện các biện pháp đúng hướng và cần thiết để đưa kinh tế đất nước bước vào giai đoạn ổn định và tăng trưởng.

Năm 2023, Pakistan đối mặt nguy cơ vỡ nợ khi kinh tế suy yếu và khủng hoảng chính trị lan rộng, hệ quả từ trận lũ lụt thảm khốc năm 2022 và nhiều thập kỷ quản lý yếu kém trước đó trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đi xuống.

Nhờ sự hỗ trợ của các nước và gói cứu trợ lên tới 7 tỷ của IMF (được thông qua vào tháng 7/2024), Pakistan đã tránh được viễn cảnh xấu nhất nhưng tình hình tài chính vẫn căng thẳng với lạm phát và nợ công cao.

Gói cứu trợ của IMF được chia thành 7 đợt, thực hiện trong 39 tháng, tùy theo các kết quả cải cách như tái cấu trúc thuế, cải cách ngành năng lượng, điều chỉnh giá trong ngành công nghiệp, tiện ích, chống tham nhũng...

Pakistan hiện là một trong những "con nợ" lớn nhất của IMF, chỉ sau Argentina và Ukraine. Ngoài ra, nước này cũng đang nợ Ngân hàng Thế giới (WB) 20 tỷ USD cho thời hạn 10 năm, bắt đầu từ tháng Một vừa qua./.

Ấn Độ cấm nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ hoặc quá cảnh qua Pakistan Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan gia tăng sau vụ tấn công đẫm máu tại khu vực Kashmir, do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng hôm 22/4.