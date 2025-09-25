Thế giới

Iran khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran “chưa bao giờ và sẽ không bao giờ” tìm kiếm vũ khí hạt nhân hay các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngày 24/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định trước Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng Tehran không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh đây là quan điểm nhất quán dựa trên phán quyết tôn giáo của Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Phát biểu tại Phiên thảo luận chung Khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Pezeshkian khẳng định Iran “chưa bao giờ và sẽ không bao giờ” tìm kiếm vũ khí hạt nhân hay các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ông cũng bác bỏ động thái của nhóm E3 - gồm Anh, Pháp và Đức khi kích hoạt cơ chế “snapback” - nhằm tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran, cho rằng đây là hành động “phi pháp” do bỏ qua Cơ chế giải quyết tranh chấp (DRM) được quy định trong Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cùng ngày, bên lề sự kiện tại New York (Mỹ), Tổng thống Pezeshkian đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh sẵn sàng đối thoại với các bên châu Âu về vấn đề hạt nhân trong khuôn khổ “chấp nhận được.”

Về phần mình, Tổng thống Macron khẳng định Pháp mong muốn tránh leo thang căng thẳng, thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông, đồng thời bày tỏ quyết tâm tháo gỡ vướng mắc trong quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí hy vọng việc giải quyết các bất đồng sẽ tạo điều kiện mở rộng quan hệ và hợp tác trong tương lai./.

