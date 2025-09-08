Iran nêu điều kiện hạn chế chương trình hạt nhân và làm giàu urani

Thế giới

Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này sẵn sàng xây dựng một thỏa thuận thực tế và lâu dài có sự giám sát chặt chẽ và hạn chế làm giàu urani để đổi lấy việc chấm dứt các lệnh trừng phạt. 

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Trong bài xã luận đăng trên nhật báo The Guardian (Anh) số ra ngày 7/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này sẽ chấp nhận các giới hạn đối với chương trình hạt nhân và làm giàu urani nếu được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ông Abbas Araghchi khẳng định Iran sẵn sàng xây dựng một thỏa thuận thực tế và lâu dài có sự giám sát chặt chẽ và hạn chế làm giàu urani để đổi lấy việc chấm dứt các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo việc các bên không tận dụng được cơ hội hiện nay sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng ở cả trong và ngoài khu vực ở cấp độ hoàn toàn mới.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran dường như muốn gửi thông điệp đến nhóm E3 (gồm Pháp, Đức và Anh) vốn đang rất tích cực thúc đẩy Tehran đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này cũng như đã có những bước đi cứng rắn đối với nhà nước Hồi giáo.

Cuối tháng trước, E3 vừa kích hoạt cơ chế tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran vì không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận ký năm 2015 với Nhóm P5+1, đồng thời cho Iran một tháng để đàm phán trước khi chính thức thực hiện cơ chế trên.

Theo thỏa thuận ký năm 2015, Iran chấp nhận hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi văn kiện này và tái áp đặt trừng phạt Iran.

Sau nhiều lần đàm phán bất thành với các nước châu Âu cũng ký thỏa thuận, Iran quyết định thu hẹp cam kết và dần nối lại các hoạt động làm giàu urani. Phương Tây lo ngại Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, song Tehran một mực bác bỏ điều này./.

