Iran-Nga tiến hành tập trận hải quân chung tại Vịnh Oman và Ấn Độ Dương

Ngày 19/2, Hải quân Iran và Nga đã tiến hành cuộc tập trận chung tại Vịnh Oman và khu vực phía Bắc Ấn Độ Dương, tập trung vào các khoa mục tác chiến phối hợp trên biển và trên không.

Theo thông báo đăng trên trang web của quân đội Iran, các lực lượng đặc nhiệm thuộc Hải quân nước này, bao gồm Hải quân chính quy và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cùng Hải quân Nga đã triển khai hoạt động giải cứu tàu bị cướp biển khống chế.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của tàu chiến, phương tiện trên không, trinh sát đường không, tác chiến mặt nước và nội dung bắt giữ cướp biển.

Giai đoạn này của cuộc tập trận có sự tham gia của tàu khu trục Alvand của Iran, các tàu chiến mang tên lửa, trực thăng, tàu đổ bộ, lực lượng đặc nhiệm cùng các xuồng cao tốc tác chiến.

Hãng thông tấn Mehr của Iran trước đó dẫn lời người phát ngôn cuộc tập trận, ông Hassan Maqsoudlou, cho biết mục tiêu tập trận nhằm tăng cường an ninh hàng hải, mở rộng hợp tác giữa Hải quân hai nước và nâng cao năng lực phối hợp chỉ huy cũng như kiểm soát trong các chiến dịch chung.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi IRGC tiến hành diễn tập tại eo biển Hormuz nhằm đối phó với các “mối đe dọa an ninh và quân sự tiềm tàng.”

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông cho biết để chuẩn bị cho cuộc tập trận, Iran đã ban hành thông báo hàng không (NOTAM) yêu cầu các hãng bay tránh một số khu vực ở không phận miền Nam nước này và một phần Vịnh Oman trong khung giờ từ 7-17 giờ theo giờ địa phương (tức 3 giờ 30-13 giờ 30 theo giờ GMT), do có tiến hành các cuộc phóng rocket và diễn tập quân sự quy mô lớn.

NOTAM được ban hành khi cần đưa ra các cảnh báo an toàn quan trọng cho phi công và các đơn vị khai thác không phận.

Hiện chưa rõ các cuộc tập trận mới nhất này có gây ảnh hưởng lớn tới các hãng hàng không Trung Đông hay không, nhưng nhiều hãng bay đã quyết định tránh khu vực cảnh báo trong thời gian khuyến nghị do lo ngại an ninh.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin tàu chiến Trung Quốc đang trên đường tới khu vực để tham gia cuộc tập trận thường niên “Vành đai An ninh Hàng hải” cùng với Nga và Iran. Hiện phía Bắc Kinh chưa lên tiếng về vấn đề này./.

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.