Israel đầu tư hơn 1,5 tỷ USD cho dự án nhà máy điện Kesem

Ngân hàng Hapoalim của Israel dẫn đầu gói tài trợ khoảng 5 tỷ shekel (1,56 tỷ USD) cho nhà máy điện Kesem, một nhà máy nhiệt điện khí mới quy mô lớn dự kiến từ nửa cuối năm 2029 sẽ đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của Israel.

Nhà máy điện Kesem sẽ được xây dựng tại khu vực Đông Bắc nút giao Kesem. Công trình là nhà máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp tiên tiến sử dụng công nghệ của Siemens. Với tầm quan trọng chiến lược đối với hệ thống năng lượng quốc gia, dự án đã được chính phủ xếp loại “cơ sở hạ tầng trọng yếu.”

Khi đi vào vận hành, nhà máy được kỳ vọng sẽ đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho khu vực đô thị Tel Aviv và các vùng lân cận, đồng thời giúp giải quyết nguy cơ thiếu điện dự kiến xuất hiện vào cuối thập kỷ này.

Theo các nhà phát triển, đây sẽ là một trong những nhà máy hiệu quả nhất ở Israel, góp phần giảm phát thải ô nhiễm so với các tổ máy nhiên liệu hóa thạch cũ.

Theo cơ cấu tài trợ, Bank Hapoalim sẽ cung cấp khoảng 3 tỷ shekel trong tổng gói tín dụng, phần còn lại do liên danh gồm Ngân hàng Mizrahi-Tefahot, Ngân hàng Quốc tế Đầu tiên của Israel và Meitav Investment House đóng góp. Khung tín dụng được định danh bằng đồng euro.

Shamir Energy Group hiện nắm 53% cổ phần tại nhà máy Kesem. Tập đoàn cũng sở hữu 33% nhà máy điện Alon Tavor công suất 830 MW, vốn mới hoàn thành xây dựng một đơn vị phát điện phụ trợ.

Ngoài ra, công ty đang khởi xướng, phát triển và xây dựng các dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 410 MW điện Mặt TYrời và khoảng 2 GWh lưu trữ (phần sở hữu của công ty), cùng các dự án đốt rác phát điện bằng công nghệ khí sinh học./.

Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình trị giá hơn 2,6 tỷ USD Dự án dự kiến sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 6-10 tỷ kWh mỗi năm, góp phần tăng cường đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt trong kịch bản phụ tải tăng cao.