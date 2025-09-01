Israel: Khai giảng năm học mới trong bối cảnh an ninh, xã hội bất ổn

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 1/9, hàng triệu học sinh Israel chính thức bước vào năm học mới giữa bối cảnh nhiều vấn đề xã hội, an ninh và giáo dục vẫn còn gây tranh cãi.



Khoảng 2,5 triệu trẻ em Israel từ mầm non đến lớp 12 đã trở lại trường, khởi đầu năm học mới trên toàn quốc. Trong đó, có khoảng 180.600 học sinh bước vào lớp 1 và 149.000 học sinh chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12.



Tuy nhiên, ngành giáo dục Israel đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. Bộ Giáo dục thông báo hiện nước này thiếu 488 giáo viên trên toàn hệ thống. Điều đáng chú ý là con số này thấp hơn nhiều so với số lượng thiếu hụt lên tới 4.254 giáo viên mà giới truyền thông nước này đưa ra.



Đáng chú ý, lần đầu tiên trong lịch sử Israel, số lượng học sinh lớp 1 theo học tại các trường Do Thái chính thống đã vượt quá số lượng ở các trường thế tục. Các chuyên gia nhận định xu hướng này có thể báo hiệu sự thay đổi sâu rộng trong cấu trúc xã hội Israel trong những năm tới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Begin ở Nof Hagalil. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại khu vực biên giới giáp Dải Gaza - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, hơn 23.500 học sinh cũng đã bắt đầu năm học mới, tăng 8% so với năm học trước, phản ánh sự trở lại của nhiều hộ dân và sự tăng trưởng dân số tại đây.



Đặc biệt, tại Hội đồng khu vực Eshkol - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cuộc tấn công 7/10, số lượng học sinh tăng tới 22,5%. Trong đó, trẻ dưới 3 tuổi tăng 35%, học sinh mẫu giáo tăng 5,5% và học sinh tiểu học tăng 17%.



Trong khi đó, hàng chục trường trung học trên toàn quốc chứng kiến làn sóng học sinh tẩy chay đến lớp để phản đối việc chính phủ chưa đạt được thỏa thuận giải cứu con tin với Hamas và yêu cầu chính phủ phải hành động quyết liệt hơn trong vấn đề này cũng như trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn.



Trước đó một ngày, nhiều thanh thiếu niên đã chặn đường cao tốc Ayalon ở Tel Aviv và đốt bàn học, kêu gọi tổng đình công trong ngành giáo dục. Hai người biểu tình, gồm một thiếu niên 17 tuổi và một phụ nữ 35 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ vì gây rối trật tự công cộng. Khoảng 20 người khác bị tạm giữ nhưng sau đó đã được thả ra./.

