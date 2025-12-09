Israel không kích miền Nam Liban bất chấp lệnh ngừng bắn

Theo AFP, ngày 9/12, quân đội Israel tuyên bố đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào miền Nam Liban, tấn công một khu huấn luyện quân sự và nhiều địa điểm khác do Hezbollah vận hành, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết từ tháng 11/2024.

Trong một tuyên bố chính thức, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết: "Cách đây không lâu, IDF đã tấn công các cơ sở hạ tầng thuộc tổ chức khủng bố Hezbollah tại nhiều khu vực ở miền Nam Liban."

Theo quân đội Israel, chiến dịch đã nhắm trúng "một khu huấn luyện và đào tạo được Lực lượng Radwan của Hezbollah sử dụng," cùng với "các công trình quân sự và một địa điểm phóng tên lửa thuộc về Hezbollah."

IDF nhấn mạnh rằng các mục tiêu bị tấn công và những hoạt động huấn luyện quân sự được tiến hành nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào Israel "cấu thành hành vi vi phạm các thỏa thuận giữa Israel và Liban, đồng thời là mối đe dọa đối với Nhà nước Israel."

Thực tế cho thấy, mặc dù thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào tháng 11/2024 nhằm chấm dứt hơn một năm giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, Israel vẫn tiếp tục duy trì các cuộc không kích vào Liban.

Không chỉ vậy, Israel còn duy trì lực lượng quân đội tại năm khu vực ở miền Nam Liban. Phía Israel khẳng định các hành động này chủ yếu nhắm vào Hezbollah.

Dưới áp lực mạnh từ Mỹ và lo ngại về khả năng Israel mở rộng các cuộc tấn công, chính phủ Liban đã cam kết giải giáp Hezbollah.

Quân đội Liban được giao nhiệm vụ phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của nhóm này gần biên giới trước cuối năm, trước khi giải quyết các khu vực còn lại trên toàn quốc./.

