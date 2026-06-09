Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Israel phản ứng mạnh trước các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây

Số cuộc xung đột trên toàn cầu cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai

Động đất tại Philippines khiến 20.000 người mất nhà cửa

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Minh Hiếu