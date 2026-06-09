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Israel phản ứng mạnh trước các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây

Ngày 9/6, Bộ Ngoại giao Israel đã lên án loạt biện pháp trừng phạt do 6 quốc gia phương Tây áp đặt đối với các tổ chức người định cư tại Bờ Tây bị chiếm đóng.

Minh Hiếu
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Israel phản ứng mạnh trước các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây

Số cuộc xung đột trên toàn cầu cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai

Động đất tại Philippines khiến 20.000 người mất nhà cửa

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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