Israel tăng tốc xây dựng “trang trại” máy chủ cho tham vọng cường quốc AI

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Chính phủ Israel đã thông qua quyết định đẩy nhanh việc xây dựng các trung tâm dữ liệu và “trang trại” máy chủ phục vụ Trí tuệ Nhân tạo (AI), coi đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố sức mạnh quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu gia tăng.

Phát biểu tại cuộc họp chính phủ ngày 22/2, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh Trí tuệ Nhân tạo và công nghệ lượng tử đóng vai trò then chốt đối với tương lai Israel.

Theo ông, khả năng dẫn đầu trong các lĩnh vực này mang ý nghĩa quyết định đối với việc duy trì ưu thế quân sự, năng lực triển khai lực lượng cũng như sức mạnh quốc gia nói chung.

Ông cho rằng tuy là quốc gia nhỏ về diện tích và dân số, nhưng Israel vẫn phải xây dựng được năng lực công nghệ vượt trội, không chỉ để phát triển lực lượng mà còn để bảo đảm khả năng hiện diện trên các không gian chiến lược. Nhà lãnh đạo Israel cũng cho biết sẽ sớm trình bày một học thuyết an ninh mới trong thời gian tới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Eli Cohen khẳng định quyết định mới sẽ dỡ bỏ nhiều rào cản hành chính, rút ngắn quy trình quy hoạch và xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Đây được xem là bước đi quan trọng trong mục tiêu đưa Israel trở thành “siêu cường Trí tuệ Nhân tạo” toàn cầu.

Theo ông Cohen, chỉ trong 3 tháng qua, các thủ tục quy hoạch và triển khai đã được khởi động cho các trung tâm dữ liệu với tổng công suất lên tới 1 gigawatt, tương đương hơn 5% tổng mức tiêu thụ điện năng hiện nay của Israel. Quy mô này dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới khi nhu cầu về hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo tăng mạnh.

Chính phủ Israel ước tính các dự án trung tâm dữ liệu sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm và đóng góp hàng tỷ USD cho ngân sách. Song song với đó, nước này cũng sẽ đầu tư mở rộng hệ thống năng lượng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng lớn của lĩnh vực công nghệ.

Theo kế hoạch, số nhà máy điện dự kiến xây dựng vào cuối thập kỷ này sẽ được nâng gấp đôi, bao gồm các nhà máy sử dụng khí đốt và năng lượng tái tạo, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho các “trang trại” máy chủ.

Giới chức Israel đánh giá nước này đang sở hữu nhiều lợi thế để bứt phá trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, từ nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, sự hiện diện của hàng trăm tập đoàn công nghệ quốc tế đến vị trí địa lý chiến lược nằm tại điểm giao cắt của các tuyến cáp viễn thông toàn cầu.

Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ giúp Israel củng cố vai trò trung tâm công nghệ và tăng cường năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo./.

Lý do Apple chi tới 1,5 tỷ USD mua startup AI bí mật của Israel Thương vụ Apple mua lại công ty công nghệ sâu Q.ai là thương vụ lớn thứ hai trong lịch sử mua bán và sáp nhập của Apple, đang thu hút sự quan tâm lớn của giới công nghệ.