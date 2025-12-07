Israel tập trận quy mô lớn ở biên giới phía Bắc

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 7/12 bắt đầu cuộc diễn tập quân sự tại khu vực núi Hermon và núi Dov, dọc biên giới giáp Syria và Liban.

IDF cho biết trong thời gian diễn tập sẽ có nhiều chuyển động của lực lượng an ninh, xe quân sự và tiếng nổ, đồng thời nhấn mạnh không có sự cố an ninh nào liên quan.

Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngôn từ giữa Israel và các nước láng giềng phía Bắc gia tăng.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngày 6/12 đã cáo buộc Israel “xuất khẩu xung đột” sang các nước trong khu vực để đánh lạc hướng chiến dịch ở Gaza, đồng thời yêu cầu Israel rút khỏi khu vực an ninh ở miền Nam Syria.

Sau khi chính quyền Bashar Assad sụp đổ tháng 12/2024, Israel đã kiểm soát một số khu vực tại Nam Syria nhằm mở rộng vùng đệm và ngăn chặn nguy cơ các nhóm vũ trang tiếp cận biên giới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/12 tuyên bố sẵn sàng đàm phán thỏa thuận an ninh mới với Damascus nhưng sẽ “giữ vững nguyên tắc” nhằm ngăn tái diễn thảm kịch 7/10/2023.

Israel cho biết mục tiêu là ngăn chặn các nhóm vũ trang thù địch bám trụ, bảo vệ cộng đồng Druze dọc biên giới và bảo đảm an ninh cho miền Bắc.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz gần đây nói trước Ủy ban Đối ngoại- Quốc phòng Quốc hội rằng nước này không kỳ vọng đạt hòa bình với Damascus, khi nhiều lực lượng thù địch - trong đó có lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn - vẫn lên kế hoạch tấn công khu vực Cao nguyên Golan./.

Lực lượng Phòng vệ Israel tập trận sát biên giới Liban IDF khuyến cáo người dân khu vực Galilee gần biên giới có thể nghe thấy tiếng nổ và chứng kiến nhiều thiết bị bay không người lái, máy bay, tàu hải quân cùng binh lính di chuyển.