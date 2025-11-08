Thế giới

Trung Đông

Israel trao trả 15 thi thể người Palestine theo thỏa thuận ngừng bắn

Việc trao trả diễn ra trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng trước, quy định rằng cứ mỗi thi thể con tin được Hamas trao trả thì Israel sẽ trao trả lại 15 thi thể người Palestine.

Đức Trung-Lan Phương
An táng những thi thể người Palestine được phía Israel trao trả tại Deir al-Balah, Gaza ngày 22/10/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
An táng những thi thể người Palestine được phía Israel trao trả tại Deir al-Balah, Gaza ngày 22/10/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, ngày 8/11, Israel đã trao trả 15 thi thể người Palestine cho phía Gaza, một ngày sau khi các nhóm vũ trang Palestine bàn giao một thi thể con tin cho nước này.

Việc trao trả diễn ra trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng trước, quy định rằng cứ mỗi thi thể con tin được Hamas trao trả thì Israel sẽ trao trả lại 15 thi thể người Palestine bị giữ trước đó.

Ngoài ra, Quân đội Israel cũng đã xác định được danh tính thi thể vừa được Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) trao trả ngày 7/11. Thi thể này là của Lior Rudaeff, một tài xế xe cứu thương tình nguyện người Israel gốc Argentina.

Ông Rudaeff, 61 tuổi, bị thiệt mạng trong cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas ngày 7/10/ 2023. Ông là một trong 5 thường dân có vũ trang thiệt mạng khi cố gắng bảo vệ cộng đồng tại Kibbutz Nir Yitzhak. Thi thể của ông nằm trong danh sách 28 con tin đã chết mà Hamas đồng ý trao trả.

Trong khi đó, Cơ quan y tế Gaza thông báo đã tiếp nhận 15 thi thể người Palestine được phía Israel trao trả và đưa về làm công tác nhận dạng tại Trung tâm Y tế Nasser ở Khan Younis.

Việc lần trao trả này, cho đến nay Israel đã bàn giao tổng cộng 300 thi thể người Palestine theo thỏa thuận ngừng bắn ký với Hamas.

Theo thỏa thuận, còn 5 thi thể con tin chưa được trao trả về Israel. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa yêu cầu Hamas giữ vững các cam kết và trao trả nốt 5 thi thể cuối cùng này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Israel #Palestine #thỏa thuận ngừng bắn #Hamas #thi thể #con tin Israel Palestine
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường một động đất ở huyện Nurgal, tỉnh Kunar, Afghanistan tháng 9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Động đất tại Afghanistan: Thương vong tăng cao

Các đội cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp của Afghanistan đã đến các khu vực bị ảnh hưởng trận động đất ở các tỉnh Balkh và Samangan - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất và đã bắt đầu các hoạt động cứu hộ.