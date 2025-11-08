Israel trao trả 15 thi thể người Palestine theo thỏa thuận ngừng bắn

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, ngày 8/11, Israel đã trao trả 15 thi thể người Palestine cho phía Gaza, một ngày sau khi các nhóm vũ trang Palestine bàn giao một thi thể con tin cho nước này.

Việc trao trả diễn ra trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng trước, quy định rằng cứ mỗi thi thể con tin được Hamas trao trả thì Israel sẽ trao trả lại 15 thi thể người Palestine bị giữ trước đó.

Ngoài ra, Quân đội Israel cũng đã xác định được danh tính thi thể vừa được Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) trao trả ngày 7/11. Thi thể này là của Lior Rudaeff, một tài xế xe cứu thương tình nguyện người Israel gốc Argentina.

Ông Rudaeff, 61 tuổi, bị thiệt mạng trong cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas ngày 7/10/ 2023. Ông là một trong 5 thường dân có vũ trang thiệt mạng khi cố gắng bảo vệ cộng đồng tại Kibbutz Nir Yitzhak. Thi thể của ông nằm trong danh sách 28 con tin đã chết mà Hamas đồng ý trao trả.

Trong khi đó, Cơ quan y tế Gaza thông báo đã tiếp nhận 15 thi thể người Palestine được phía Israel trao trả và đưa về làm công tác nhận dạng tại Trung tâm Y tế Nasser ở Khan Younis.

Việc lần trao trả này, cho đến nay Israel đã bàn giao tổng cộng 300 thi thể người Palestine theo thỏa thuận ngừng bắn ký với Hamas.

Theo thỏa thuận, còn 5 thi thể con tin chưa được trao trả về Israel. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa yêu cầu Hamas giữ vững các cam kết và trao trả nốt 5 thi thể cuối cùng này./.

