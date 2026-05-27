Israel tuyên bố tân chỉ huy quân sự của Phong trào Hồi giáo Hamas thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 27/5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz xác nhận ông Mohammed Odeh, tân chỉ huy cánh quân sự Hamas tại Dải Gaza, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do nước này tiến hành, chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi người tiền nhiệm của ông này thiệt mạng trong cuộc tấn công tương tự.

Theo tuyên bố từ giới chức Israel, cuộc tấn công được tiến hành tối 26/5 tại khu phố Rimal ở phía Tây thành phố Gaza. Truyền thông tại Gaza cho biết ông Odeh cùng vợ và các con trai đã thiệt mạng. Trước đó, cơ quan phòng vệ dân sự Gaza thông báo vụ không kích khiến ít nhất 3 người chết và khoảng 20 người bị thương.

Trong tuyên bố chung, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Katz cáo buộc ông Mohammed Odeh từng giữ vai trò chỉ huy tình báo Hamas trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023 nhằm vào miền Nam Israel. Theo phía Israel, ông Odeh mới được bổ nhiệm thay thế ông al-Haddad để lãnh đạo cánh quân sự Hamas tại Gaza.

Theo truyền thông Saudi Arabia (Arập Xêút), ông Odeh là nhân vật thân cận với ông al-Haddad và từng tham gia tái tổ chức bộ máy Hamas sau khi nhiều thủ lĩnh cấp cao của phong trào này thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Gaza, trong đó có ông Mohammed Deif-chỉ huy lâu năm của cánh vũ trang Hamas và ông Mohammed Sinwar-em trai và là người kế nhiệm của ông Yahya Sinwar, người được cho là đóng vai trò then chốt trong vụ tấn công ngày 7/10/2023.

Giới chức Israel khẳng định nước này vẫn duy trì chiến dịch truy quét các thành viên Hamas liên quan tới cuộc tấn công ngày 7/10/2023, bất chấp lệnh ngừng bắn tại Gaza đã có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái./.

