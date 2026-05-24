Italy bước vào cuộc đua định hình chính trường trước thềm tổng tuyển cử

Ngày 24/5, hơn 6,3 triệu cử tri Italy đã bắt đầu tới các điểm bỏ phiếu tại gần 750 đô thị và 18 thủ phủ các vùng để bầu chọn thị trưởng và hội đồng địa phương mới.

Đây được coi là cuộc tổng duyệt chính trị quan trọng cuối cùng trước khi Italy chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử vào năm sau.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, tính đến 12h ngày 24/5 (giờ địa phương), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 14,73%, giảm nhẹ so với đợt bầu cử trước (15,75%). Tâm điểm cuộc bầu cử năm nay là ở 2 “chiến trường biểu tượng” gồm Venezia và Reggio Calabria.

Tại Venezia - thủ phủ vùng Veneto và “căn cứ địa” suốt 11 năm qua của đảng Lega, liên minh mở rộng trung tả đang nỗ lực thách thức ảnh hưởng của phe trung hữu.

Còn ở chiều ngược lại, phe trung hữu cầm quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát Reggio Calabria từ tay đối thủ.

Tại các địa phương, cấu trúc các liên minh đã ghi nhận sự phân rã đáng kể và không phản chiếu hoàn toàn cục diện ở cấp độ trung ương, khi cả phe trung hữu cầm quyền và liên minh trung tả đều có bất đồng nội bộ về ứng cử viên thị trưởng ở một số địa phương.

Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ tiếp tục mở cửa đến 15h chiều 25/5 (giờ địa phương). Với những đô thị trên 15.000 dân, nếu không có ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu, vòng bỏ phiếu cuối cùng có tính quyết định sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/6./.

