Italy mở cửa “Hành lang Hoàng đế” ở đấu trường Colosseum sau gần 2.000 năm

Lần đầu tiên sau gần 2.000 năm, du khách đến thăm đấu trường Colosseum huyền thoại ở thủ đô Rome của Italy sẽ được đặt chân tới một lối đi bí mật từng dành riêng cho các Hoàng đế La Mã - nơi giúp họ ra vào đấu trường mà không bị ai nhìn thấy.

Hành lang Hoàng đế Commodus - được đặt theo tên vị hoàng đế từng được tái hiện trong bộ phim nổi tiếng “Gladiator” (Võ sỹ giác đấu) của đạo diễn Ridley Scott - sẽ chính thức mở cửa đón công chúng từ ngày 27/10 tới, đánh dấu cột mốc lớn trong công tác bảo tồn và khai mở di sản khảo cổ học tại Italy.

Các chuyên gia thuộc Công viên Khảo cổ Colosseum cho biết đường hầm trên được phát hiện từ thập niên 1810, từng được sử dụng như lối đi riêng cho Hoàng đế Commodus dẫn thẳng tới khán đài danh dự nhìn xuống đấu trường: vừa kín đáo, vừa an toàn.

Hoàng đế Commodus trị vì từ năm 180-192 và là người say mê các trận giác đấu. Tư liệu cổ chép lại rằng ông từng suýt bị ám sát khi đi qua đường hầm này.

Tại lối vào, các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều họa tiết trang trí mô tả cảnh săn lợn rừng, đấu gấu và biểu diễn xiếc nhào lộn, được cho là màn dạo đầu nghệ thuật cho những trận đấu đẫm máu bên trong Colosseum.

Hành lang uốn cong hình chữ “S,” kéo dài ra ngoài khu đấu trường nhưng đích đến cuối cùng của nó vẫn là điều bí ẩn.

Kiến trúc sư Barbara Nazzaro, người phụ trách trùng tu Hành lang Hoàng đế Commodus, chia sẻ: “Giờ đây, du khách có thể cảm nhận phần nào cảm giác của một vị hoàng đế khi bước vào đấu trường. Với một chút tưởng tượng và sự hỗ trợ của công nghệ mô phỏng ảo, họ sẽ có thể chiêm ngưỡng những bức tường từng phủ đầy họa tiết, phù điêu và đá cẩm thạch lộng lẫy.”

Dự án khôi phục Hành lang Hoàng đế Commodus được thực hiện từ tháng 10/2024-9/2025, bao gồm gia cố kết cấu, phục hồi lớp trát và thạch cao trang trí, đồng thời lắp đặt lối đi mới và hệ thống chiếu sáng tái tạo ánh sáng tự nhiên lọt qua các lỗ nhỏ ở vòm hầm.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn phục dựng thứ hai dự kiến khởi công đầu năm 2026, các nhà khảo cổ sẽ tiếp tục khai quật phần đường hầm nằm ngoài ranh giới Colosseum./.

Khám phá vẻ đẹp quyến rũ của thành phố cổ Modena ở miền Bắc Italy Từ những siêu xe Ferrari và Maserati đầy mê hoặc đến gốm sứ Sassuolo tinh xảo và những sản phẩm của vùng Emilia Romagna trù phú, Modena chiếm trọn trái tim du khách bằng tất cả sự tinh túy của mình.