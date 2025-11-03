Kết luận thanh tra các dự án đầu tư xây dựng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân, thu hồi các khoản chi sai, xử lý các sai phạm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu Bộ chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, đặc biệt là việc phân công chủ đầu tư, kiểm soát tiến độ, chất lượng, thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy và nghiệm thu công trình để tránh tái diễn tình trạng chậm trễ, lãng phí.

Qua kiểm tra 2 dự án lớn gồm dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở các cơ quan thuộc Bộ và Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Sa Pa (Lào Cai), cơ quan thanh tra phát hiện nhiều sai phạm, chậm tiến độ kéo dài, làm lãng phí vốn đầu tư công và tiềm ẩn nguy cơ thất thoát ngân sách Nhà nước.

Theo kết luận, ngày 14/4/2008, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trụ sở các cơ quan thuộc Bộ tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2010-2013.

Tuy nhiên, do thiếu vốn, năm 2014 Bộ chia dự án thành 2 giai đoạn, với tổng mức đầu tư hơn 482 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Thanh tra Chính phủ phát hiện 10/10 gói thầu xây lắp và thiết bị đều chậm tiến độ từ 9 đến 58 tháng...



Do dự án chưa hoàn thành, nhiều hạng mục đã xuống cấp, phải sửa chữa, trông coi với chi phí lên tới hơn 3,4 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ đánh giá, đây là biểu hiện lãng phí vốn đầu tư nghiêm trọng.

Đối với Dự án Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2012, điều chỉnh lần cuối năm 2022, thời gian thực hiện 2021-2025. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm, dự án không đạt tiến độ.

Đến 1/7/2025, gói thầu xây lắp chính mới hoàn thành khoảng 8,5% giá trị hợp đồng; vốn giải ngân đạt 1,277 tỷ đồng/117,415 tỷ đồng kế hoạch, tương đương 1,1% kế hoạch năm 2025. Nguyên nhân chính được xác định là giải phóng mặt bằng quá chậm, đến tháng 8/2025 vẫn còn 1,46 ha/15,2 ha chưa bàn giao.

Thanh tra chỉ rõ, trách nhiệm thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Ủy ban Nhân dân thị xã Sa Pa (nay là phường Sa Pa), cùng các cơ quan tham mưu, trung tâm phát triển quỹ đất và Ban Quản lý dự án miền Bắc (nay là Ban Quản lý dự án Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Do vướng mặt bằng, gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị bị tạm dừng 405 ngày (13 tháng). Trong thời gian này, chủ đầu tư không thu hồi hơn 39,6 tỷ đồng tiền tạm ứng của nhà thầu, vi phạm Thông tư 52/2018 của Bộ Tài chính, gây nguy cơ thất thoát vốn Nhà nước. Sau khi được bàn giao đất tháng 11/2024, dự án mới được thi công trở lại.

Kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Sau khi chỉ ra nhiều sai phạm, chậm tiến độ và lãng phí tại 2 dự án đầu tư lớn, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai kiểm điểm trách nhiệm, thu hồi hàng tỷ đồng chi sai và có biện pháp khắc phục dứt điểm các tồn tại kéo dài nhiều năm qua.

Trong đó, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân, xử lý các sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng, đồng thời thu hồi các khoản chi sai theo quy định pháp luật.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu Bộ phải chấn chỉnh toàn diện công tác quản lý dự án, từ khâu phân công chủ đầu tư, kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công, thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy cho đến nghiệm thu công trình, nhằm tránh tái diễn tình trạng chậm trễ và lãng phí vốn đầu tư công.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo thẩm quyền, tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm với các tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời rà soát, khắc phục những tồn tại, sai sót và giảm trừ các khoản chi sai.

Đặc biệt, yêu cầu Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đơn vị chủ đầu tư dự án Trụ sở cơ quan Bộ - kiểm điểm trách nhiệm đối với việc điều chỉnh tiến độ, thay đổi hợp đồng và nghiệm thu thanh toán không đúng quy định...

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chỉ đạoỦy ban Nhân dânD tỉnh Lào Cai kiểm điểm trách nhiệm trong việc giải phóng mặt bằng quá chậm của dự án Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Sa Pa./.

