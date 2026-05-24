Kết nối trí thức Việt tại Singapore thúc đẩy KHCN, đổi mới sáng tạo

Ngày 23/5, Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức “Diễn đàn trí thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Singapore” nhằm tạo nền tảng cho những kế hoạch thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để chung tay phát triển đất nước trong thời gian tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, với chủ đề “Kết nối trí thức Việt vì sự phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia,” diễn đàn quy tụ các Giáo sư, Tiến sỹ, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các tập đoàn công nghệ lớn, cùng sinh viên đang sinh sống, làm việc và học tập tại Singapore.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao ý tưởng quy tụ các chuyên gia trí thức kiều bào ở Singapore để phát huy thế mạnh địa bàn về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Đại sứ, việc đội ngũ trí thức kiều bào tại Singapore có thể chia sẻ, phối hợp với các đơn vị trong nước để tận dụng khai thác tối đa tri thức về khoa học công nghệ là rất ý nghĩa. Các diễn đàn như thế này có vai trò quan trọng và phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Bà Tạ Thùy Liên, Trưởng Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, Đại diện Ban Tổ chức, nhấn mạnh diễn đàn 2026 mang sứ mệnh khắt khe hơn hội thảo thông thường, đó là kiến tạo một mô hình hợp tác thực chất với tính hiệu quả thực chứng.

Bà khẳng định: “Diễn đàn này phải là một tọa độ hành động, nơi chúng ta bước qua giai đoạn kết nối để thực sự trở thành những đối tác đồng kiến tạo cùng với đất nước.”

Các diễn giả chia sẻ và trao đổi về các giải pháp thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Khương/TTXVN)

Thực vậy, diễn đàn đã mở ra một không gian đối thoại khi những người tham dự được cập nhật xu hướng và nhu cầu thu hút chuyên gia từ các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong nước; nghe tọa đàm về chuyển giao công nghệ lõi và giải bài toán quốc gia, trong đó tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn và lượng tử, công nghệ y sinh, vật liệu xanh và kinh tế tuần hoàn, blockchain...; thảo luận giải pháp hợp tác công nghệ trong các lĩnh vực đó.

Chia sẻ về khái niệm chủ quyền trong thúc đẩy các giải pháp công nghệ, Giáo sư Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore (NUS), lưu ý chủ quyền cần đi kèm hội nhập sâu với thế giới. Giáo sư cho rằng, theo kinh nghiệm của Singapore, chủ quyền thể hiện ở việc hội nhập sâu với thế giới.

Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh điện toán đám mây, AI và hạ tầng công nghệ phát triển rất nhanh, nếu phát triển theo hướng độc lập có thể dẫn tới nguy cơ bị lạc lõng. Vì vậy, các quốc gia cần hội nhập sâu vào hệ sinh thái này và trở thành một thành tố không thể tách rời.

Với những người tham dự diễn đàn, đây không chỉ là nơi chia sẻ những câu chuyện học thuật, những dự án khoa học mà còn là sợi dây gắn kết để, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, mỗi người đều được thỏa nguyện đóng góp tri thức, kinh nghiệm và kết nối quốc tế để hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam.

Chia sẻ hành trình sang học tại Singapore từ năm 2001, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Thị Nguyệt Minh, Giám đốc chương trình đào tạo sau đại học Khoa Dược lý, Trưởng phòng Drug Delivery tại Viện Y học Kỹ thuật số, Trường Y Yong Loo Lin, thuộc NUS, cho biết sau những bỡ ngỡ hội nhập ban đầu, bà đã dành 10 năm cho một dự án tâm huyết đầu tiên hướng về Việt Nam. Đó là dự án dịch cuốn sách “Sinh học phân tử tế bào.”

Bà cho biết mong muốn khi đó là đưa kiến thức này về Việt Nam trong bối cảnh ngay cả ở Singapore, công nghệ sinh học cũng chưa phát triển mạnh.

Trong khi đó, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Dương Minh Hải, chuyên giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật và vật liệu tiên tiến của NUS, nhắn nhủ thế hệ trẻ ngày nay muốn giúp đất nước phát triển thì phải nắm được công nghệ lõi.

Ông cho rằng việc bôn ba học hỏi, tích lũy kinh nghiệm là cần thiết để đến khi đất nước cần thì có đủ độ chín muồi quay về đóng góp cho quê hương.

Diễn đàn khép lại với quyết tâm không chỉ dừng lại ở các hoạt động "kết nối" đơn thuần trong cộng đồng chuyên gia kiều bào tại Singapore, mà tiến tới trở thành "đối tác đồng kiến tạo," mang lại những giải pháp thực chất cho quê hương, đồng thời thúc đẩy mạng lưới tri thức Việt Nam vươn tầm quốc tế./.

Trí thức người Việt tại Đức đóng góp cho sự phát triển đất nước Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị tăng cường kết nối trí thức, chuyên gia người Việt tại Đức và châu Âu nhằm phát huy nguồn lực chất xám, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp cho phát triển đất nước.