Khắc phục "thẻ vàng" IUU": Đồng Tháp quản lý chặt đội tàu khai thác

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, địa phương đang tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” trong thời gian tới.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2390/KH-BCĐ ngày 27/8/2025 của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh về cao điểm huy động nguồn lực tăng cường công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực để triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn.

Tỉnh kiên quyết ngăn chặn, không để phát sinh tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, làm ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực chung gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" IUU của cả nước; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định chống khai thác IUU.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường có liên quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu không hoàn thành các nhiệm vụ chống khai thác IUU của đơn vị.

Đồng Tháp khai thác thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, duy trì hoạt động của hệ thống thông tin, tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở, phổ biến pháp luật, không vi phạm khai thác IUU.

Địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền trực tiếp, phổ biến pháp luật về phòng, chống khai thác IUU; tăng cường kiểm soát và giám sát hoạt động tàu cá trên biển, ngăn chặn kịp thời tàu cá tỉnh Đồng Tháp có nguy cơ vi phạm IUU.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp quản lý chặt chẽ đội tàu khai thác, thống kê, lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; chưa đăng ký, chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, chưa được cấp giấy phép khai thác và chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đưa phương tiện quản lý từ đất liền ra neo đậu, không cho ra khơi.

Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng (Bộ đội Biên phòng; cảng cá; văn phòng đại diện, thanh tra, kiểm soát nghề cá…) kiểm tra, kiểm soát tàu cá, đảm bảo không cho xuất bến để tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác cấp giấy phép khai thác thủy sản, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đảm bảo 100% tàu cá hoạt động đúng quy định.

Mặt khác, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát hành trình và mở tín hiệu 24/24h khi rời cảng đến khi về bến đúng quy định; đảm bảo tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản phải kẻ số, vẽ biển số, đánh dấu tàu cá theo quy định.

Tỉnh giám sát 100% tàu cá đánh bắt xa bờ, nhất là tàu thuộc diện nguy cơ cao, thường xuyên xử lý tàu cá vượt ranh giới; kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá mất tín hiệu trên 6 giờ và trên 10 ngày khi hoạt động trên biển; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và 4, kịp thời thông tin, xử lý các tình huống ngay trên biển; không xảy ra trường hợp tàu cá tỉnh Đồng Tháp khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đồng thời đăng tải danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU lên cơ sở dữ liệu trên hệ thống giám tàu cá (VMS) để các cơ quan thực thi pháp luật kiểm tra, xử lý theo quy định.

Ngành chức năng địa phương kiểm soát chặt chẽ việc chuyển tải thủy sản trên biển; xử lý nghiêm minh tàu cá vi phạm hành vi khai thác bất hợp pháp thực hiện chuyển tải thủy sản trên biển hoặc không vào cảng cá chỉ định để bốc dỡ sản phẩm theo quy định.

Song song đó, Đồng Tháp thực hiện nghiêm túc công tác xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm "Hợp thức hóa hồ sơ" đối với các lô hàng xuất khẩu sang thị trường Châu Âu.

Tỉnh thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin sản lượng bốc dỡ qua cảng, kết quả hoạt động của cảng cá vào file Googlesheet của Cục Thủy sản và Kiểm ngư theo đúng quy định.

Địa phương thực hiện khai báo 100% trên hệ thống eCDT khi tàu cập cảng bán cá và rời cảng đi khai thác; cấp giấy chứng nhận sản lượng bốc dỡ qua cảng, cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (giấy SC), Giấy chứng nhận nguồn nguyên liệu thủy sản khai thác (giấy CC) qua hệ thống eCDT, đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp của sản phẩm thủy sản khai thác xuất khẩu.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường thực hiện các đợt cao điểm công tác thực thi pháp luật, điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm khai thác IUU; trong đó xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về mất kết nối giám sát hành trình, tháo gỡ, vận chuyển thiết bị giám sát hành trình, vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài...

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu, thời gian qua, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.

Từ năm 2024 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài và cũng không có tàu cá vi phạm vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển.

Bộ đội Biên phòng kiểm tra giấy tờ xuất bến của tàu cá. (Ảnh Trần Tĩnh/TTXVN)

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền đạt được kết quả khá cao, ý thức chấp hành của chủ tàu đã được cải thiện, tình trạng tàu cá mất kết nối hệ thống giám sát hành trình trên 6 giờ, trên 10 ngày, tàu vượt ranh đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ, không xảy ra tàu khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đến nay, tỉnh hoàn thành công tác đăng ký toàn bộ đội tàu, với tổng số 1.522 tàu cá, đạt 100% tàu đăng ký; 100% tàu cá đang hoạt động đảm bảo được đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và mở tín hiệu 24/24 theo đúng quy định.

Tỉnh đã lập và thường xuyên cập nhật danh sách 262 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Đối với các tàu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp giao cho Công an các xã, phường chủ trì phối hợp, Biên phòng và Ủy ban nhân dân xã, phường kiểm soát chặt chẽ từng chủ tàu, tàu cá, đảm bảo tàu cá không đủ điều kiện không được tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Đồng Tháp có 933 tàu cá thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đến nay, tỉnh đã có 898 đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Số tàu còn lại chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 35 tàu, do ngưng hoạt động.

Tất cả các tàu ngưng hoạt động, chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã lập danh sách, phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và địa phương kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xác định vị trí neo đậu, tọa độ đang neo đậu, đảm bảo giám sát chặt chẽ./.

