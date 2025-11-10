Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Hiệu quả mô hình tổ hợp tác khai thác hải sản tại Đồng Tháp

Mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã khai thác hải sản ở tỉnh Đồng Tháp không những giúp ngư dân tăng lợi nhuận cho hoạt động khai thác xa bờ cũng như tạo điều kiện để các phương tiện đánh bắt vươn khơi, bám biển lâu hơn mà còn góp phần tích cực trong việc gỡ "thẻ vàng" IUU.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 1.500 tàu đánh bắt hải sản trên biển với 9.747 thuyền viên hoạt động trực tiếp trên tàu.

Được triển khai từ năm 2014, đến nay tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng, phát triển được 31 tổ hợp tác khai thác hải sản với 392 tàu cùng 3.453 thuyền viên; 1 hợp tác xã khai thác hải sản với 10 tàu cùng 70 thuyền viên; 3 nghiệp đoàn khai thác hải sản với 98 tàu cùng 745 thuyền viên.

Hiệu quả của việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã khai thác hải sản giúp ngư dân nâng cao hiệu quả khai thác cũng như tăng thời gian bám biển, giảm chi phí khai thác, tăng lợi nhuận tạo thu nhập ổn định cho các chủ phương tiện tàu cá cùng thuyền viên.

Các tàu tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã khai thác hải sản sẽ hỗ trợ nhau kịp thời khi có thiên tai, tai nạn xảy ra trên biển cũng như trong hoạt động phòng chống bão, tìm kiếm cứu nạn.

Đặc biệt, để nâng cao ý thức chấp hành các quy định về khai thác hải sản hợp pháp, báo cáo theo quy định, thành viên các tổ hợp tác, hợp tác xã khai thác thác thủy sản thường xuyên được Ủy ban nhân dân xã tập trung tuyên truyền cho ngư dân trong các buổi họp dân, trong lễ hội Nghinh Ông, trên các phương tiện thông tin đại chúng… nhằm góp phần tích cực trong việc gỡ “thẻ vàng” IUU.

Tại xã Gia Thuận, một địa phương có thế mạnh về đánh bắt hải sản của tỉnh Đồng Tháp với 580 tàu cá, trong đó có 436 phương tiện đánh bắt xa bờ, 145 phương tiện khai thác gần bờ. Sản lượng khai thác trong 10 tháng năm 2025 đạt 40.760,35 tấn hải sản các loại.

Trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng tuyên truyền về phòng chống khai thác IUU và tặng cờ Tổ quốc cho thuyền trưởng và ngư dân. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Ông Lê Văn Muồi, Giám đốc Hợp tác xã Khai thác hải sản Vàm Láng ở khu phố Lăng 3, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, tổ hợp tác hiện có 10 tàu đánh bắt xa bờ đã giúp các tàu cá tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao hiệu quả cho các chuyến đánh bắt hải sản trên biển.

Tổ hợp tác sẽ có các tàu vận chuyển hải sản sau khi đánh bắt vào bờ với tần suất thường xuyên hơn so với trước đây chỉ vào bờ sau chuyến đánh bắt kết thúc (từ 2-3 tháng).

Trước khi xuất bến, các thành viên hợp tác xã thường họp mặt, trao đổi và nhắc nhở các thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định về đánh bắt, khai thác hải sản trên biển theo quy định của pháp luật, tránh vi phạm các quy định về khai thác IUU, khai thác đúng ngành nghề, đúng vùng, đúng tuyến đăng ký khai thác.

Ông Lý Văn Liểng, Tổ trưởng Tổ hợp tác khai thác thủy sản Trường Duy, khu phố 2, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong quá trình đánh bắt trên biển, các tàu trong tổ hợp tác sẽ cùng nhau chia sẻ thông tin về đàn cá để tham gia đánh bắt cũng như hỗ trợ dịch vụ hậu cần cho nhau từ việc vận chuyển sản phẩm vào bờ vận chuyển nhiên liệu cùng nhu yếu phẩm từ bờ ra cung ứng cho các thuyền đang bám biển...

Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm khai thác, giảm tổn thất sau thu hoạch, tiết kiệm nhiều chi phí, nhất là nhiên liệu.

Các thuyền trưởng thường xuyên trao đổi với các chủ phương tiện trong tổ hợp tác về các thông tin vùng đánh bắt, tình hình hoạt động của thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo, trong trường hợp thiết bị mất tín hiệu tạm thời, phải báo ngay cho công ty cung cấp thiết bị để kiểm tra và khắc phục, đảm bảo kết nối liên tục trong quá trình đánh bắt trên biển, tránh vi phạm các quy định về khai thác IUU.

Bà Hà Trần Phương Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hải sản, vận chuyển hải sản từ các ngư trường xa về đất liền cũng như góp phần gỡ “thẻ vàng” IUU, Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận phối hợp cùng ngành chức năng và bà con ngư dân tổ chức thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã khai thác hải sản.

Với 29 tổ hợp tác khai thác đánh bắt hải sản cùng 1 hợp tác xã khai thác thủy sản trên địa bàn xã Gia Thuận đã góp phần giảm chi phí trong những chuyến ra khơi đánh bắt hải sản, giúp các tàu khai thác hải sản có thể bám biển dài ngày hơn, đặc biệt tăng lợi nhuận từ những chuyến đánh bắt xa bờ.

“Điều đáng ghi nhận là qua công tác tuyên truyền về tránh vi phạm khai thác IUU, thành viên các tổ hợp tác, hợp tác xã khai thác thủy sản trên địa bàn xã đã chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản. Từ năm 2024 đến nay, trên địa bàn xã không có phương tiện nào quy định khai thác IUU,” Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận phấn khởi cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận phối hợp với Đồn Biên phòng Kiểng Phước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tập trung tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá cũng như các thuyền viên hoạt động trên tàu của các tổ hợp tác, hợp tác xã khai thác đánh bắt thủy sản phải tuân thủ pháp luật, phải đảm bảo các loại giấy tờ theo quy định, tránh vi phạm các quy định về khai thác IUU, khai thác đúng ngành nghề, đúng vùng, đúng tuyến đăng ký khai thác.

Bà Trần Thị Bé Bảy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Đồng Tháp đánh giá, mô hình các tổ hợp tác, hợp tác xã khai thác hải sản có các tàu tham gia làm dịch vụ hậu cần nghề cá làm nhiệm vụ chủ yếu thu mua sản phẩm của các tàu cá khai thác trên biển, cung ứng nhiên liệu cho các tàu khai thác góp phần tạo điều kiện cho các tàu khai thác bám biển dài ngày, nâng cao sản lượng khai thác.

Bên cạnh hoạt động hợp tác, hỗ trợ trong khai thác, vận chuyển, thành viên các tổ hợp tác, hợp tác xã khai thác hải sản còn được tập trung tuyên truyền, phổ biến những quy định về khai thác thủy sản trên biển nhằm tránh các vi phạm về khai thác IUU, góp phần tích cực trong việc gỡ “thẻ vàng” IUU trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng và toàn quốc nói chung./.

