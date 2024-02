Nhờ chính sách xúc tiến, quảng bá du lịch và việc Việt Nam luôn là điểm đến an toàn, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo phương tiện đến, lượng khách đến bằng đường hàng không đạt 1,29 triệu lượt (tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2019); lượng khách đến bằng đường biển đạt 48,3 nghìn lượt (tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2019); trong khi đó lượng khách đường bộ chỉ đạt 60% so với cùng kỳ 2019.

Về quy mô thị trường, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách đến lớn nhất trong tháng 1 với 418.000 lượt (chiếm 27,6%); Trung Quốc (xếp thứ 2) với 242.000 lượt, Đài Loan (thứ 3) với 84.000 lượt, Mỹ (thứ 4) với 76.000 lượt./.