Khai giảng năm học 2025-2026: Hướng đến nền giáo dục đổi mới, hiện đại

Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, học sinh tại Cần Thơ, An Giang trong đó có đặc khu Phú Quốc đã nô nức khai trường, bước vào năm học 2025-2026.

Đây là năm học đặc biệt, đánh dấu chặng đường mới sau hợp nhất và vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại các địa phương, với khí thế mới, quyết tâm mới, hướng đến nền giáo dục đổi mới, công bằng, hiện đại và hội nhập.

Đầu tư hơn 638 tỷ đồng cho trường lớp

Sáng 5/9, tại thành phố Cần Thơ, gần 654.700 trẻ - học sinh đã có mặt tại 1.215 cơ sở giáo dục từ bậc học mầm non đến bậc phổ thông tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Đây là niên khóa đầu tiên ngành giáo dục thành phố khởi đầu chặng đường mới sau hợp nhất.

Bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết: Nhằm tạo tâm lý phấn khởi cho giáo viên-học sinh trong công tác giảng dạy-học tập, Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ đã đầu tư 19 dự án, với tổng vốn ngân sách nhà nước trên 638,5 tỷ đồng. Trong đó, 7 dự án đầu tư xây dựng trường-lớp học, 12 dự án mua sắm trang thiết bị dạy học và ứng dụng chuyển đổi số ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang (cũ), góp phần hiện đại hóa, kiên cố hóa cơ sở vật chất trường, lớp học.

Ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng 50 triệu đồng cho trường THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh). Ảnh: (Ánh Tuyết/TTXVN)

Sở cũng đã thực hiện nâng cấp, sửa chữa 12 trường trung học phổ thông, với kinh phí hơn 18 tỷ đồng trong năm 2024; thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học cho các đơn vị trực thuộc Sở với kinh phí hơn 28 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục.

Năm 2025, Sở tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất chủ trương nâng cấp, sửa chữa 27 trường trung học phổ thông và mua sắm trang thiết bị dạy học từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục, với tổng mức đầu tư khoảng 65 tỷ đồng.

Dự khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh), ông Trần Văn Lâu-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Đây là năm đầu tiên triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tổ chức lại bộ máy hành chính và mô hình chính quyền 2 cấp với nhiều cơ hội và thử thách.

Giai đoạn vừa mở ra cơ hội tăng cường liên kết vùng, đồng bộ hệ thống giáo dục; vừa đặt ra thách thức trong công tác điều phối, chuẩn hóa đội ngũ, hiện đại hóa cơ sở vật chất và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, lãnh đạo Cần Thơ nhấn mạnh ngành Giáo dục cần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương; bảo đảm quản lý ổn định, thông suốt.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số với trọng tâm nâng cao nhận thức số, phổ cập kỹ năng số, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, quản lý và học tập.

Tạo thêm niềm tin, động lực cho học sinh

Sáng 5/9, hòa chung không khí tươi vui của ngày hội khai trường trên khắp cả nước, 1.325 đơn vị trường học của tỉnh An Giang đồng loạt khai giảng, với hơn 759.000 học sinh bước vào năm học mới 2025-2026.

Tại phường Rạch Giá, các trường học trang hoàng rực rỡ sắc màu cờ hoa, tạo nên bức tranh sinh động, báo hiệu hành trình năm học mới đầy hứa hẹn.

Học sinh trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) theo dõi lễ khai giảng trực tuyến từ điểm cầu chính ở Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Em Trần Nguyễn Hoàng Phúc, học sinh lớp 12 Lý, Trường Trung học Phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt chia sẻ: “Lễ khai giảng năm học mới luôn là một sự kiện đặc biệt, nhưng năm nay, với hình thức trực tuyến trên phạm vi toàn quốc lần đầu tiên, mang đến những cảm xúc hoàn toàn mới lạ cho học sinh. Cảm giác được hòa mình vào không khí khai giảng chung cả nước đã tiếp thêm cho em nguồn năng lượng dồi dào. Em đã đạt được hai danh hiệu học sinh giỏi trong hai năm học vừa qua và năm học 12 quyết định tương lai sẽ cố gắng tiếp tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, nỗ lực đạt thành tích tốt trong thi học sinh giỏi quốc gia và đặt mục tiêu vào trường Đại học Kỹ thuật để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai của mình.”

Tương tự, nữ sinh Ngô Toàn Tâm, lớp 12 Anh 1 trường chuyên này bày tỏ trong niềm vui ngày khai trường: “Em rất háo hức đón chờ năm học mới. Đây là năm học cuối cấp, lớp 12 là thời điểm mà em cùng các bạn có nhiều ước mơ, hoài bão để thực hiện cho tương lai và ngôi trường chuyên Huỳnh Mẫn Đạt chính là nơi đã nuôi dưỡng, rèn luyện các em để hiện thực hóa những hoài bão đó.”

Trong năm học 2025-2026, nữ sinh Ngô Toàn Tâm, cố gắng hoàn thành tốt các môn học đạt kết quả cao nhất, đặc biệt, nỗ lực, rèn luyện cho ba môn thi đại học chính là Toán, Văn và tiếng Anh, nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng sắp tới. Ước mơ lớn của Ngô Toàn Tâm là được vào Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh để hướng tới những chân trời mới của tương lai.

Thầy Phạm Ngọc Thiện, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt chia sẻ, năm học 2025-2026, nhà trường xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, gắn bó với sự nghiệp giáo dục, tâm huyết với nghề.

Trường phát huy tính chủ động, sáng tạo của giáo viên và học sinh trong dạy và học; đồng thời, nâng cao hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục STEM/STEAM, giáo dục phát triển năng lực số, giáo dục sử dụng AI, giáo dục hướng nghiệp; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm để từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Trường xây dựng “Trường học hạnh phúc”, tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hoá học đường.

Cùng với đó, hơn 33.000 học sinh các trường học trên địa bàn Đặc khu Phú Quốc hòa chung không khí lễ khai giảng đặc biệt diễn ra trên toàn quốc, hân hoan đón chào năm học mới.

Thầy giáo Phùng Nhật Dũng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Dương Đông 4 chia sẻ, năm học mới, trường tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh,” “Hai không,” “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo,” phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực,” xây dựng “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.”

Phát huy truyền thống 80 năm ngành giáo dục Việt Nam, thầy và trò trường Tiểu học Dương Đông 4 quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh tổ chức dạy học hai buổi/ngày, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng cường dạy học STEM trong nhà trường.

Không khí rộn ràng, ngập tràn cờ hoa trong Lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Tại phường Long Xuyên, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu cùng với các trường học trên cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt này, Trường đã lắp đặt 2 màn hình lớn kết nối trực tuyến với điểm cầu Hà Nội để thầy và trò cùng tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026 do Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức.

Là năm học có nhiều đổi mới quan trọng, cô Đặng Thị Kim Phượng, Hiệu Trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu cho biết, trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ, các em học sinh được tiếp cận nhiều công nghệ mới, từ các nền tảng học tập trực tuyến, sách giáo khoa điện tử, đến những công cụ hỗ trợ sáng tạo và nghiên cứu.

Đây là cơ hội tuyệt vời để mở rộng kiến thức, phát triển năng lực tư duy và kỹ năng số.

Qua đó, nhà trường mong muốn mỗi học sinh đặt mục tiêu rõ ràng, hãy sử dụng công nghệ một cách có ý thức, tỉnh táo, biết cân bằng giữa học tập, giải trí và rèn luyện bản thân để chủ động chinh phục kiến thức, phát triển kỹ năng, giỏi sáng tạo, trở thành những công dân có tri thức, có trách nhiệm và đầy năng lượng.

Các thầy cô giáo nỗ lực trong nghề nghiệp, tiếp tục là người khơi dậy niềm đam mê và truyền thụ tri thức mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, phẩm giá để thắp sáng ước mơ, hoài bão cho học sinh, góp sức tạo môi trường học tập thân thiện, an toàn.

Nhân lễ khai giảng năm học mới 2025-2026, một số trường học trên địa bàn tỉnh An Giang cũng trao học bổng “Tiếp bước đến trường” cho học sinh hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập với kỳ vọng sẽ tạo thêm niềm tin, động lực cho các em trên con đường chinh phục tri thức sắp tới./.

